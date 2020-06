[GROS PLAN] Cité Mixta : Plongée dans la grande misère des sœurs Amy et Téning

VIDÉO. Elles sont de même père et de même mère. Amy et Téning Diouf, âgées respectivement de 38 ans et de 35 ans, sont des vendeuses de béton. Avec ce métier, elles arrivent tant bien que mal à joindre les deux bouts. Chaque jour, de 8 h à 18 h, elles tamisent le sable avec d'autres dames à la recherche de l'or gris. Parfois sous un soleil ardent. Seneweb a fait une immersion à Mixta, où vivent pratiquement des nantis pour vous montrer l'autre visage de la cité. Celle de la misère. Regardez !