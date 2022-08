Victime de chantage dans une affaire de sextape : L’acteur Laye Diarra sort de sa réserve et donne sa version

Le monde du showbiz est très complexe. Certains artistes sont confrontés à d’énormes problèmes dans leur vie privée et ce n’est pas Laye Diarra qui dira le contraire. En effet, l’acteur principal de la série « Laye Diarra » a révélé qu’il faisait l’objet d’un chantage à cause d’une « sextape ». Selon Laye Diarra, des personnes malintentionnées veulent « se servir de mon image pour me faire chanter. Vouloir répondre à tout le monde n’est pas une bonne chose finalement. Faites attention aux réseaux sociaux. Ils peuvent vous rendre célèbre et aussi détruire votre image et faire du mal à vos proches. J’en suis la preuve vivante. Ce monde est rempli de personnes malintentionnées« .