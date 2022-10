Victorine Ndèye va lancer des assises de la microfinance

“Nous sommes une seule et unique famille. Il n’y a pas de petite ou de grande mutuelle. Dans notre secteur nous jugeons l’entreprise par l’impact qu’elle a sur la population, mais aussi dans le développement économique du pays”. Ainsi s’est exprimée, la nouvelle ministre de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire, Victorine Ndèye. Elle a effectué une visite dans des mutuelles d’épargne et de crédit de Pikine et Guédiawaye. Pour elle, il est aujourd’hui important que les différentes institutions du secteur reprennent les concertations en communion afin de montrer tout leur poids dans l’économie nationale. « C’est important de porter la voix du secteur, l’Etat veille sur le domaine et c’est le lieu de saluer le soutien du Chef de l’Etat », indique-t-elle. Elle préconise, en particulier, l’élaboration de des plans d’actions





La ministre a évoqué la mutuelle des femmes de Pikine, initiée par 13 femmes en 1993, qui a connu une évolution exemplaire et obtenu son agrément en mars 2000. Aujourd’hui elle compte plus de 250 membres et va étendre ses guichets pour une meilleure proximité avec les membres. « Il faut mieux s'approcher de la cible même s'il faut se déplacer périodiquement », préconise la Ministre. Autre mutuelle visitée par la ministre celle de Guédiawaye qui veut participer à la lutte contre la pauvreté à travers des services financiers adéquats et compatibles aux besoins des personnes démunies. L'institution dispose de 4 agences. La demande étant de plus en plus croissante, la mutuelle veut améliorer les produits des services à travers la digitalisation.