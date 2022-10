Violences / 2ème journée de Ligue 1: Le président de l'As Pikine met en garde les supporters du Jaraaf

Suite aux échauffourées notées entre les supporters de l'As Pikine et ceux du Jaraaf lors du match de la deuxième journée qui opposait les banlieusards et les insulaires au stade Iba mar Diop, les dirigeants de l'As Pikine ne comprennent toujours pas l'implication des Médinois dans ce match. Ces derniers ont fait face à la presse pour se prononcer sur la situation préoccupante qui refait surface chaque année.