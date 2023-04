Violences à Cayar : Les pêcheurs de Guet Ndar dans une colère noire

Quatre jours après les violents affrontements entre pêcheurs à Cayor, la tension reste toujours vive. A Guet Ndar, les victimes qui ont tout perdu dans cette bataille rangée sont entrées dans une colère noire.





Ces derniers ont même voulu organiser une expédition punitive pour se venger. En effet, les pêcheurs déclarent avoir perdu plus de 200 pirogues, des filets, de l’argent, du bétail, en plus de leurs maisons incendiées.





Des jeunes pêcheurs revenus au bercail les mains vides étaient allés voir le gouverneur de Saint-Louis pour trouver une solution à cette situation qui, selon eux, leur a porté un énorme préjudice.