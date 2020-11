Violences faites aux femmes et aux filles : " Na Dakk Mba mou Dal! "

La peur doit changer de camp ! Désormais, l'instrument juridique criminalisant les violences faites aux femmes et aux filles est opérationnelle au sénegal. Et pour que nul n'en ignore, ce document a été traduit en 14 langues nationales.Le Senegal est en campagne à l'instar de la communauté internationale dans la célèbration contre les violences faites aux femmes et aux filles. 16 jours d’activisme ont été décrétés pour la periode du 25 novembre au 10 décembre 2020.Au Sénégal, la célébration de cette campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes est marquée par le lancement de la campagne nationale de vulgarisation de la loi N°2020- 05 du 10 janvier 2020 criminalisant les actes de viol et de pédophilie.La Ministre de la Femme a toutefois regretté l'inexistence de statistiques pour les cas de viols et de violences faites aux femmes et aux filles et l'absence de la dénonciation de ces faits dans nos sociétés.