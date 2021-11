Visite à Dakar : Le message du khalife de Médina Baye à Macky Sall et aux jeunes

Le message de Cheikh Mahi Ibrahima Niass

La visite de Cheikh Mahi Ibrahim Niass à Dakar a été l’occasion pour les jeunes de venir recueillir des conseils auprès du guide religieux. Les jeunes niassenes venus d'horizons divers ont promis d’appliquer les recommandations du représentant du Baye Niasse.





Le khalife de Médina Baye a également reçu le chef de l’Etat, Macky Sall à Dieuppeul. « Nos relations doivent être au-delà de nos titres, des relations qui nous permettent de nous rencontrer, de discuter si le temps nous le permet. Je sais l’amour que tu as pour le pays, et tes vœux pour l’autosuffisance alimentaire. C’est la raison pour laquelle j’exhorte les jeunes vers un retour à l’agriculture. Les phénomènes qui se passent à Las Palmas et d’autres phénomènes qui se déroulent dans le monde ne favorisent pas le déplacement des jeunes vers les pays étrangers. C’est la raison pour laquelle nous devons retourner vers les champs, on doit que vous encourager sur cela et c’est ce que nous attendons de vous, que notre président, nous accompagne, comme nous à être des paysans », indique le guide religieux. Mieux, poursuit-il, « auparavant les jeunes venaient solliciter des prières pour quitter le Sénégal mais maintenant ils veulent rester dans leur pays pour réaliser leurs projets », fait savoir le khalife des Niassènes qui recevait le chef de l’Etat, Macky Sall.