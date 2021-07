Visite à la DER/FJ : De jeunes entrepreneurs sénégalais exposent leurs parcours aux Européens

Ils sont nombreux à rencontrer, échanger et partager leurs expériences et parcours entrepreneurials à la député européenne, Madame Chrysoula Zacharopoulou, et à sa délégation composée notamment, de Madame Irène Mingasson, ambassadrice de l’Union européenne (Ue) au Sénégal, de Bernard Quintin, directeur adjoint du service européen pour l’action extérieure, et d’une délégation de l’Ambassade de France au Sénégal. Ils, se sont de jeunes entrepreneurs sénégalais qui ont été financés et accompagnés par la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj). La député européenne a profité de son séjour au Sénégal pour effectuer, ce mercredi 7 juillet, une visite à l’institution de financement public.