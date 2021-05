Visite à Seneweb: Les femmes transformatrices des produits halieutiques de Bargny remercient la presse

Suite au combat mené contre la centrale à charbon, les femmes transformatrices des produits halieutiques de Khelcom Bargny se sont beaucoup réjouies du travail accompli par la presse.







En visite dans les locaux de Seneweb, la présidente des femmes transformatrices des produits halieutiques de Bargny, Fatou Samba, a beaucoup magnifié le rôle fondamental qu’a joué la presse nationale et internationale par rapport à une dizaine d’années de lutte contre la centrale à charbon installée au cœur de la ville, car « Depuis 2008, nous luttons contre cette centrale de charbon installée au cœur de notre site. Ce qui est anormal. Dieu merci tout est rentré dans l’ordre car si on n’en est arrivé à ce que la BAD et le FMI ne veulent plus investir dans cette centrale, c’est un acquis mais c’est grâce à un soulèvement de toute la communauté mais aussi de toute la presse ».





De manière symbolique, ces femmes ont offert des paniers Ndogou à la direction en guise de remerciement.