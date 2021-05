Visite de la délégation burkinabé au Sénégal : Le Fongip prêt à appuyer Ouaga

Au cours d'une rencontre tenue ce jeudi 24 mai, le Sénégal et le Burkina Faso ont procédé à un échange sur la gestion du fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip). Le but de cette réunion est de présenter le mécanisme de financement mis en place par le FONGIP et les produits élaborés.Après la rencontre qu'ils ont eue, ce matin, avec le ministre de la Jeunesse et le ministre chargé du Plan Sénégal Emergent, la délégation burkinabé a rendu une visite à la direction du Fongip. Selon Elize Zouré, directeur général du fonds d’appui au secteur informel du Burkina Faso, la raison de leur visite est une mission d’immersion pour s’inspirer du modèle sénégalais. En effet, le représentant du ministre de la Jeunesse burkinabé, a beaucoup apprécié le fonds de garantie établi au Sénégal car, pour lui, cela demeure la problématique de beaucoup de jeunes représentants 77% de la population. « Cette question de la garantie est un mot-clé. C’est pourquoi nous sommes venus ici pour voir comment on peut nouer un partenariat », a-t-il fait savoir.A l'issue de cette rencontre, la directrice du Fongip, Thérèse Faye Diouf, a rassuré le Burkina Faso. A son niveau, Thérèse Faye Diouf se dit prête à appuyer l’Etat du Burkina Faso. «Et aujourd’hui nous sommes disponibles, en tous cas le Fongip, à accompagner le gouvernement burkinabé à travers ce fonds d’appui du secteur informel et pourquoi pas comme ils l’ont souhaité de faire une visite au Burkina pour partager davantage les expériences. C’est toujours utile pour nos deux pays », conclut-elle.