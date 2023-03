Visite des zones inondables de la banlieue de Dakar : Le Ministre Issakha Diop rassure sur l’exécution des actions prioritaires avant l’hivernage

Le Ministre, auprès du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Issakha Diop, a effectué, le 10 mars 2023, une visite dans des zones inondables de Dakar à savoir Yeumbeul, quartier Diamalaye, Jaxaay, dans le Keur Massar et à Bambilor .Sur place ,les populations de Malika ,Keur Massar et Rufisque ont exprimé au ministre les difficultés qu'elles rencontrent durant l'hivernage.





A la fin de la tournée, à Bambilor, il a assuré aux populations que le gouvernement est en train de tout mettre en oeuvre afin de réduire les inondations. Il a insisté sur l'approche par anticipation. Dans la foulée, il a décliné une série d'actions qui seront mises en œuvre avant le début de l'hivernage.