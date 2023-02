Visite du ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile : Le Général Bachir Diallo à l'Ecole nationale de Police

Le ministre chargé de la Sécurité et de la Protection civile de la République de Guinée, le Général Bachir Diallo dans le cadre de sa visite au Sénégal a fait un tour à l'Ecole nationale de police. Il a, avec le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome, assisté à une présentation de l'historique de l’établissement.





Il s'agit selon le ministre de l'Intérieur de voir dans quelle mesure le Sénégal peut accueillir des auditeurs de la République de Guinée. Cette visite, note Antoine Diome, va par la même occasion renforcer les relations entre les deux pays. "Ces relations existent déjà mais il va permettre de renforcer la coopération en matière de criminalité transfrontalière, de fraudes documentaires mais aussi de trafic de tout genre » dit- il.