Visite en France : Revivez en images la rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron, en marge d’un déjeuner à l’Élysée, ce jeudi 20 juin. Il s’agit de sa première visite en France depuis son élection à la tête du Sénégal.