Visite pré-magal: Malick Gackou prône une Assemblée Nationale de rupture

En perspective du grand magal, El Hadji Malick Gackou à la tête d'une forte délégation, a effectué son ziar à Touba. Ainsi le président du Grand Parti a été reçu respectivement par Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Moussa Nawel, Serigne Sidy Mbacké Abdou Lahad, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr entre autres, a appris Seneweb.





"Depuis la création de notre formation politique, c'est une tradition de venir à la veille du Magal pour célébrer avec l'ensemble de la communauté nationale et internationale Khadim Rassoul. En venant à Touba, nous ne pouvons que demander des prières pour notre pays et pour l'accomplissement des vœux et des ambitions que nous avons pour ce pays", a déclaré El Hadji Malick Gackou devant la presse.





L'ancien ministre du Commerce est revenu sur les secrets de son audience avec le patriarche de Darou Miname.





"Nous avons échangé avec le khalife général des mourides, nous avons indiqué nos préoccupations qui sont de nature à renforcer la cohésion sociale, la paix mais aussi, nous avons évoqué la dynamique de développement économique et social de notre parti et son candidat à l'élection présidentielle de 2024", indique le leader du Grand Parti.





Interpellé sur l'installation des députés de la quatorzième législature, Malick Gackou de prôner: " L'assemblée nationale doit refléter les contours de ce Sénégal nouveau. Les Sénégalais veulent une assemblée de rupture, une assemblée de vrai parlementarisme où on défend les intérêts supérieurs de la nation. Les députés doivent honorer, soutenir et défendre le peuple".





Les députés de Yaw en séminaire





" Notre coalition a invité ses députés à un séminaire de formation. Mais le socle de cette formation sera reflété par l'ambition que nous avons de ne ménager aucun effort afin que nous ayons une assemblée du peuple, une assemblée pour le peuple et assemblée avec le peuple" conclut-il.