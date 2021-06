Vive tension à Thiès : Les étudiants ne décolèrent toujours pas

Pneus brûlés, routes barrées, les étudiants maintiennent le cap.

Ils exigent l'achèvement des chantiers au niveau de l’université Iba Der Thiam de Thiès. À l’heure où ces lignes sont écrites, les éléments de la police sont rassemblés au niveau de la route qui part de la station EDK à la gare routière de Thiès.





Pour l'instant, les étudiants mènent la lutte de façon sporadique. Certains même sont introuvables puisque recherchés par les forces de l'ordre. Nous avons réussi à accrocher un responsable au téléphone.