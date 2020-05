Revivez le Digital music Festival Akoustikers Live in the House 5

Revivez en Direct le Digital music Festival Akoustikers Live in the House 5

DURANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT, LE FESTIVAL DIGITAL “AKOUSTIKERS LIVE IN THE HOUSE” EST VISIBLE CHAQUE SAMEDI À 18 HEURES OFFICIELLEMENT ET EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK « LES AKOUSTIKERS » ET LES RÉSEAUX DES MÉDIAS PARTENAIRES.CHAQUE INTERVENTION DU FESTIVAL DIGITAL FAIT PARTICIPER 12 ARTISTES, UNE VIDÉO D’UNE HEURE DEVANT UN PUBLIC DÉSIREUX DE SE DÉTENDRE, DE SE DIVERTIR, ET D’APPRÉCIER DES CRÉATIONS ORIGINALES EN LIVE.CHAQUE ARTISTE SE FILME DEPUIS SON DOMICILE, ET RÉALISE 5 MINUTES DE PERFORMANCE ARTISTIQUE, SE FAIT APPRÉCIER PAR UN NOUVEAU PUBLIC, SENSIBILISE LES POPULATIONS À RESTER À LA MAISON. AINSI LES PERSONNES ÉVITENT LE RASSEMBLEMENT DURANT CETTE PÉRIODE POUR EMPÊCHER LA PROPAGATION DU VIRUS, ET PARTICIPE À LA LUTTE CONTRE LE COVID-19.“AKOUSTIKERS LIVE IN THE HOUSE” EST UN ÉVÉNEMENT CULTUREL DIGITAL INITIÉ PAR L’ARTISTE MIKE SYLLA, UN FESTIVAL GRATUIT QUI FAIT BOUGER LA CULTURE ARTISTIQUE AVEC DES ARTISTES MUSICAUX DE TOUS LES HORIZONS, ISSUS DE DIFFÉRENTS PAYS, TOUS AIDANT AU CONFINEMENT DES POPULATIONS.RENDONS HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA PANDEMIE, SOUTENONS NOS PERSONNELS SOIGNANTS ET TOUS CEUX QUI CONTRIBUENT A VENIR EN AIDE AUX POPULATIONS.