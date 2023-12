Viviane Chidid s’est exprimée sur son différend actuel avec son ex belle-sœur, Aby NDOUR.

Dans une émission publiée ce mercredi 20 Décembre 2023 sur sa chaîne YouTube elle est revenue sur l’affaire. La reine du Djolof Band révèle au micro de Pape Cheikh Diallo qu’elle n’a pas le temps pour les petites querelles. « Lorsque j’ai des soucis avec quelqu’un, je me réfère à la loi mais je ne vais pas me mettre à me disputer avec la personne », fait savoir Viviane.