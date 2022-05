Vladimir Fedorovski : «Dire que Poutine est un fou est une contre-vérité»

L'écrivain et ancien diplomate russe, Vladimir Fedorovski estimait dans la Matinale de CNEWS que s'il : «y a de l'irrationalité chez Poutine, dire qu'il est un fou est une contre-vérité».



Vladimir Fedorovski qui a longtemps étudié le président russe, a estimé que pour comprendre Vladimir Poutine il fallait se tourner vers sa jeunesse.



«Je suis arrivé à la conclusion que la principale dimension du personnage est déterminée par son enfance», explique-t-il avant de poursuivre, «quand il était enfant, quasi abandonné à Saint-Pétersbourg, il a été formé par la pègre» de la ville.





Une formation auprès de la pègre qui lui a donné un but. Selon l'ancien diplomate russe, Vladimir Poutine «pense qu'il est envoyé par la providence pour sauver la Russie, sinon assurer sa grandeur.»