Wagëblë - Dég Dëg

La connaissance de la vérité n'a pas de sens sans son application profonde.

Dég Dëg (Hear the Truth) est le dernier single de Wagëblë sorti le 22 janvier 2022.





Wagëblë est l'un des groupes de hip-hop les plus connus du Sénégal et a conquis des fans du monde entier avec ses performances puissantes et son lyrisme captivant. Mené par Eyewitness et Waterflow, le groupe a commencé son voyage musical il y a plus de 20 ans dans les ghettos de Dakar. Leur mission est, et a toujours été, de diffuser un message d'espoir, de déclencher un changement social et d'autonomiser les jeunes du Sénégal et de l'Afrique.





Puisant dans leur héritage musical et culturel, les Wagëblë puisent dans la tradition du griot - conteur sénégalais, historien de l'oral et critique social. Leurs paroles visent des problèmes tels que l'injustice sociale, la corruption politique et les conflits, tout en célébrant l'amour, la famille et la vie.