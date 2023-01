Walaldé et son maire Moussa Sow valident la troisième candidature de Macky Sall

En marge de l’inauguration de la station de radio communautaire de Walaldé, Moussa Sow, maire de la commune et coordinateur du Programme d’urgence pour la modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) s’est exprimé sur l'éventuelle troisième candidature du président Macky Sall qui fait débat dans le pays. Pour le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) de Walaldé, le président Macky Sall a bel et bien droit à un troisième mandat. « Il n’y a pas de doute, notre candidat c’est le président Macky Sall. C’est clair. Il a toute une série de choses à réaliser ; il y a un travail à réaliser et nous l’avions démarré depuis 2022 et ce 4 janvier marque le point de départ jusqu’en février 2024 pour que le président passe au premier tour sans aucune difficulté. C’est clair, les textes le disent et le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé depuis 2016 », a assuré Moussa Sow qui a réussi une grande mobilisation dans sa commune.

Sur la grande mobilisation de la jeunesse avec laquelle il a tenu un conclave le mercredi matin, Moussa Sow a indiqué que c’est normal parce que ce sont des jeunes qui croient à leur leader et apprécient aussi le travail du président Macky Sall. « Il s’agit de jeunes qui font de la politique. Ils m’ont toujours accompagné dans mes activités et ils apprécient le travail que le chef de l’Etat est en train d’effectuer partout dans le pays et qu'il a eu l’amabilité de confier au PUMA. Cette activité était une occasion de nous mettre en orbite pour cette année 2023 et préparer l'élection présidentielle de 2024. Parce qu’il n’y a pas de doute, notre candidat c’est Macky Sall », a encore soutenu le coordinateur du PUMA.