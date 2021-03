Wally Seck dévoile ce que Ismaël Lo et Youssou Ndour ont fait sur la tombe de son père

Après l’enterrement de Thione Seck, Youssou Ndour et Ismaël Lo ont attendu que tous ceux qui étaient venus accompagner l’artiste jusqu’à sa dernière demeure sortent du cimetière de Yoff pour se recueillir sur sa tombe.







Cette information est donnée par Wally Seck qui précise que ces derniers ont même versé des larmes. « C’est Wally Seck qui m’a chargé de dire aux sénégalais qu’il est touché par le geste de Youssou Ndour et Ismaël Lo à l’endroit de son défunt père. Il les en remercie beaucoup », a indiqué l’animateur Abba No Stress. Ce derniers de préciser : » je devais reprendre le boulot mercredi mais Wally m’a appelé pour me demander de venir travailler afin de pouvoir transmettre ce message ».