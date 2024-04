Wesli - Blackman Samba

Né en 1980 dans une famille de sept enfants à Port-au-Prince, en Haïti, Wesli (Wesley Louissaint) construit sa première guitare à l'âge de huit ans en accrochant un fil de canne à pêche à un vieux bidon d'huile. Il est, depuis, devenu l'un des ambassadeurs musical d'Haïti les plus prolifiques, tournant à travers le monde et enchainant les albums. En 2019, il est officiellement récompensé par le prix JUNO (l'équivalent canadien du GRAMMY) de l’album de l’année en musique du monde.





La musique dans laquelle a baigné Wesli dès son enfance - du gospel au reggae, en passant par l'afrobeat, le funk et, bien sûr, la musique folklorique d'Haïti – ont influencé sa démarche artistique, dans laquelle il mélange rythmes et chants traditionnels haïtiens à un large éventail de styles. Installé à Montréal depuis le début des années 2000, il a exploré une variété de genres musicaux tout en gardant son identité solidement ancrée dans les racines de son héritage culturel.





L'aventure musicale de Wesli a commencé dans son enfance quand il chante aux côtés de sa mère dans la chorale gospel de l'église locale. Son père, Henri Lufaith Louissaint, était un joueur de banjo et de percussion connu qui jouait du twoubadou, un style musical folklorique haïtien très populaire. Influencé par ses parents, Wesli commence à jouer de la guitare et du banjo ainsi que diverses percussions traditionnelles. Ayant grandi dans une famille modeste, il s'est souvent entendu dire qu'il devait se surpasser pour sortir de la pauvreté. Au rythme de la musique jouée tant par ses parents que leur entourage, il rêve de devenir musicien professionnel et aime à dire que c’est la musique qui l'a choisi.





Sa personnalité s’est forgée par divers obstacles dès son jeune âge lorsque sa famille s'est enfuie dans un camp de réfugiés à Guantanamo Bay à Cuba lors des violences qui ont éclaté après le coup d'État haïtien de 1991. Alors qu'il n'avait que 11 ans, cette expérience hors du commun lui a appris «la résilience, la réconciliation et le pardon. » "Peu importe les évènements", affirme Wesli, "vous pouvez vous reconstruire et suivre une nouvelle voie, vous réinventer et devenir utile à la société." Ce désir de servir la société l’a guidé tout au long de sa vie, l'encourageant à explorer de nouvelles directions et à se faire l’ambassadeur de la culture haïtienne auprès d’un nouveau public grâce à sa musique.





Adolescent, Wesli a produit, réalisé et enregistré un album de soul intitulé Horizon avec le groupe SoKute, qui a connu un grand succès en Haïti, ce qui lui a créé une réputation internationale. À 21 ans, ce prodige de la musique remporte une bourse parrainée par le gouvernement canadien qui lui permet d'aller étudier l'arrangement musical et les percussions à Montréal. Depuis, Wesli a fait du Québec sa terre d’accueil, un processus d'intégration de sa culture d'origine à un monde inconnu qu'il décrit comme difficile mais transformateur : « J’aime toujours dire que j'ai deux cœurs. Un en Haïti et un au Canada, et c'est cette dualité qui fait de moi la personne que je suis maintenant. » - Wesli









Depuis son arrivée au Canada, le chanteur, multi-instrumentiste et producteur a accompagné les plus grands artistes caribéens et plusieurs grands noms de la musique africaine de passage à Montréal. Il a fait la première partie de Tiken Jah Fakoly et Magic System à l'Olympia de Montréal, ainsi que pour Alpha Blondy au Métropolis. Depuis 2008, Wesli et son groupe se sont produit dans plus de 50 grands festivals au Canada et dans le monde.





Les nombreux prix qu'il a reçu depuis 2016 sont le fruit d’un travail acharné, comme le prix Hagood Hardy de l’association des éditeurs canadiens SOCAN (2016); le Dynasty World Music Award (2017); le prix JUNO de l'album de musique du monde de l'année (2019), ainsi que le prix Félix de l'album de musique du monde de l'année remis par l'ADISQ (Association Québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo)





Pour Wesli, gagner le prix JUNO lui a prouvé que sa valeur musicale et culturelle est acceptée et accueillie par la société et il espère que cet accomplissement pourra inspirer d’autres jeunes musiciens haïtiens à utiliser leur art comme moyen de changer le monde.





En 2020, il a également remporté le prix Coup de Cœur de l'Académie Charles-Cros en France ainsi que des prix décernés par les American Independent Music Awards et les Canadian Folk Music Awards.





Wesli est un musicien prolifique ; il a sorti son premier album Kouraj, en 2009, suivi de l'album Liberté dans le Noir en 2011 et de ImmiGrand en 2015 ainsi que le plus traditionnel Ayiti Étoile Nouvelle la même année. Enfin, une version deluxe de ImmiGrand est sortie en 2017. En 2018 il a sorti l’album Rapadou Kréyol, une exploration des rythmes africains par des instruments traditionnels haïtiens en passe d’être oubliés face à la suprématie de la musique commerciale.





Tradisyon, le dernier et très ambitieux projet en deux parties de Wesli, est une continuation des explorations de Rapadou Kréyol, nommé en référence aux traditions des diasporas haïtiennes et africaines. Après des années de recherche, ce projet a été officiellement lancé par le label Cumbancha en 2021 avec la sortie du single « Le Soleil Descend » et son vidéoclip. Ce fut suivi par « Bontan Iyalélé » en juin 2022, une chanson qui présente une fusion de chants vaudous haïtiens et de musique électronique en collaboration avec le DJ et producteur africain AfrotroniX.

Le premier volume de Tradisyon se concentre sur les racines d’Haïti et ses musiques traditionnelles acoustiques. L’album de 19 titres, qui sortira sur CD le 21 octobre 2022, explore les chants traditionnels de la religion vaudou, les rythmes rara de carnaval et les chants folkloriques twoubadou. Ce premier volet sera suivi dans quelques mois par Tradisyon, Vol. 2, qui explore une nouvelle perspective de la musique haïtienne, mélangeant les genres traditionnels à la musique électronique, l'afrobeat, la soul, le funk et le hip-hop.