XEYU NDAW YI : Fatim Kaïré, bénéficiaire, salue le rôle du FERA

Le Fonds d'entretien routier autonome (FERA), est le premier employeur dans le cadre du Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes XEYU NDAW YI avec plus de 25 000 emplois dans plus 500 communes sur toute l'étendue du territoire.





Dans cette vidéo, Fatim Kaïré, qui a trouvé un emploi grâce au FERA, partage son expérience.