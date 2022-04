Ya Cetidon - Vrai Charo

Ya Cetidon est un artiste congolais qui vit actuellement à Montréal après avoir passé près de 10 ans aux États-Unis pour ses études. Il fait de la musique depuis l'âge de 10 ans grâce à sa mère qui était chanteuse de gospel et son père qui était producteur de musique en plus d'autres occupations au Congo. Il rap, chante et danse en utilisant plusieurs genres musicaux tels que le Hip-hop, l' Afrobeat, le Rnb ou Dancehall pour n'en nommer que quelques-uns.