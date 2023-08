Yacine Diop, arrière des Lionnes: ‘’Il faut aller jusqu’en finale pour célébrer une victoire’’

Timide lors des deux premiers matchs du Sénégal à l’afrobasket féminin 2023, Yacine Diop, qui a démarré sur le banc lors de la victoire des siennes face à l’Egypte ce mardi, a fait une bonne entrée en jeu. L’arrière des Lionnes est revenue sur sa performance en conférence de presse.





‘’ Nous nous sommes battus pour avoir la victoire. Quand on gagne un match c’est rassurant pour la suite et on se concentre davantage pour le match face au Cameroun. Gagné un match redonne toujours confiance, j’ai répondu présent à l’appel du coach. Ma personne n’est pas importante, ce qui est important c’est l’équipe’’, lance-t-elle.





Mais selon elle, il est très tôt pour jubiler. ‘’Il ne faut pas trop penser à cette victoire. Il faut aller jusqu’en finale pour célébrer une victoire’’, soutient-il.