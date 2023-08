Yacine Diop, arrière des Lionnes : ‘’On a joué avec fierté ‘’

Les Lionnes ont appris de leurs erreurs commises lors de leur première rencontre contre le Mali. Ce qui a permis aujourd’hui à Yacine Diop et ses partenaires de prendre le meilleur sur les Aigles pour se qualifier en finale de l’afrobasket féminin 2023. Mais, selon l’arrière des Lionnes, ses partenaires ont surtout joué avec fierté cette rencontre.





‘’Il fallait faire mieux aujourd’hui. On a appris de nos erreurs commises lors de notre première rencontre. On a joué avec fierté. On avait mal débuté la 2e période, on les a étudiées et on a contrôlé le match. On savait que la clé c’était de bien défendre, d’empêcher leur pivot de venir sous la raquette. Il fallait aussi être présent sur les duels, gagner les boxe out et faire des replis défensifs très rapides. C’est ce qui nous a permis de gagner le match’’, analyse-t-elle .