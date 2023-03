Yamaya - Senegal

Le tout nouveau morceau de Yamäya, 'Senegal', est une chanson d’appréciation, qui vante les vertus du Sénégal, de la Gambie et de l’Afrique dans son ensemble. En wolof, en langue sénégalaise, Khadim Sarr chante son amour pour son pays d’origine et son souhait sincère d’accueillir tout le monde au Sénégal. Sa voix puissante et émotive flotte sur des grooves syncopés d’inspiration sénégalaise et est entrelacée avec des mélodies et des solos de la section de cuivres poids lourds de Yamäya.





Yamäya est un groupe de musique lourd basé à Londres et Brighton dont les influences sont tirées de l’afrobeat, des Griots the Ethiopiques et du wolof, avec des notes de dub, de hip-hop et de jazz, plus. Nous sortirons trois singles avec eux au cours des 2 prochains mois, avant de sortir leur album 'Senegal' le 24 mars, avec la voix engageante du chanteur sénégalais Khadim Sarr.