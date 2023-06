YAW compare les ministres à la bande des 4, les «MEN IN BLACK»

En conférence de presse, la Coalition Yewwi Askan Wi est revenu sur le contexte et les faits qui ont abouti à de violentes manifestations notées au Sénégal et ayant causé la mort de plusieurs jeunes.





Les compagnons du maire de Ziguinchor crient à un complot ourdi par l'Etat sénégalais qui cherche les voies et moyens pour exécuter et détruire leur leader Ousmane Sonko.





Elle ne manque pas de comparer les ministres qui étaient face à la presse, jeudi dernier, à la bande des quatre.





Tirés à 4 épingles, comme pour se donner du courage, ils ont servi au peuple et à la communauté internationale un discours poussif, des arguments tirés par les cheveux, visiblement gênés, parlant fort comme pour apaiser leur conscience hantée et traumatisée par la mort de 46

jeunes sénégalais entre mars 2021 et juin 2023.

Des jeunes fauchés à la fleur de l’âge, du fait de l’irresponsabilité d’un gouvernement qui, aveuglé par sa soif de pouvoir et son désir de détruire politiquement, moralement et, peut-être physiquement l’opposant Ousmane Sonko, a laissé naître et grandir un projet funeste, un complot sordide qui a déstabilisé profondément le Sénégal", ironise YAW dans son mémorandum.