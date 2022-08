Yoonu Qatar 2022 avec la Lonase : Les deux gagnants du mois ont reçu leur titre de voyage

Les heureux gagnants de ce mois d’août du grand jeu concours Yoonu Qatar de la Lonase ont été dévoilés au grand public. Il s’agit de Doudou Faye et Bocar Diop, deux citoyens sénégalais qui ont été tirés au sort pour aller supporter les Lions du football sénégalais à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ils ont reçu leur titre de voyage des mains du coordonnateur de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), qui présidait, ce mardi 30 août, la cérémonie de remise officielle au nom du Directeur général, Lat Diop.









Un titre de voyage avec une prise en charge totale





Il s’agit ici, d’un titre de voyage gagnant Lonase.bet pour un aller et retour Dakar-Doha-Dakar. Ce séjour pour la Coupe du monde Qatar 2022 offert par la Lonase comprend un billet d’avion + hébergement + restauration + tickets stades. Ce, durant tout le temps où l’équipe nationale du football restera pour la compétition.





« La Lonase, un sponsor traditionnel, officiel et leader du sport sénégalais »





A l’occasion, le coordonnateur de la Lonase, Cheikh Tidiane Senghor, a rappelé que la boîte a lancé ce grand jeu concours dans le cadre de son accompagnement à l’équipe nationale de football du Sénégal. Vu que la Lonase est « un sponsor traditionnel, officiel et leader du sport sénégalais en général et de l’équipe nationale du football en particulier », il renseigne que la Loterie nationale sénégalaise a jugé nécessaire de continuer à accompagner et encourager les Lions de la Téranga. Ce, en lançant ce jeu qui vient s’ajouter à toute la panoplie de mesure et de disposition que la Lonase a prise pour accompagner l’équipe nationale au Qatar. Un jeu qui consiste à faire des tirages au sort au profit des parieurs de la Lonase dans la Masse commune internationale (Mci) et sur la plateforme Lonase.bet.





A travers ce grand jeu concours, le représentant du Dg signale que la Lonase choisit, chaque mois sur les trois mois qui précèdent la coupe du monde, des gagnants à qui elle remet un titre de voyage accompagné d’une prise en charge totale pour la compétition.





Huit gagnants prévus pour cette coupe du monde 2022





Ces deux heureux gagnants du jeu concours Yoonu Qatar viennent s’ajouter au trois premiers qui ont été tirés au sort en juillet. Et pour compléter la liste des huit (8) personnes prévues pour cette coupe du monde 2022, elle va procéder au mois prochain (septembre 2022), au tirage au sort de trois autres gagnants.





« Je dis merci à la Lonase parce qu’elle supporte le sport »





Sur place, Doudou Faye, après avoir reçu son titre de voyage pour Qatar 2022, dit avoir un sentiment de fierté depuis l’annonce de la nouvelle, qui a été « une grosse surprise » pour lui. Parce que, soutient-il, n’ayant pas prévu qu’il allait faire partie des heureux gagnants pour cette Coupe du monde 2022. « Je dis merci à la Lonase parce qu’elle supporte le sport, surtout l’équipe nationale de football », a soutenu l’habitant de la Médina.





Selon ce cadre retraité du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), ce geste de la Loterie nationale sénégalaise rime bien avec son slogan qui « la fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation ».





« La Lonase est là et a toujours était là »





Bocar Diop est le 2ème gagnant du jeu … de ce mois d’août. Cet adulte habitant de Sébikotane (département de Rufisque) est un fidèle client de la Lonase. Une fidélité qui vient de porter ses fruits à la grande surprise de l’heureux gagnant qui n’a pas caché sa grande joie d’aller supporter l’équipe nationale de football du Sénégal au Qatar. « Lonase est là et a toujours était là. Elle fait beaucoup de choses pour tout le monde. Donc, je l’encourage et je la félicite et je demande de continuer sur ce chemin », a-t-il lancé.