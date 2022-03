Ziarra annuelle de Tivaouane : Les engagements du gouvernement pour la réussite de l’évènement

Après deux ans d’arrêt liés au Covid-19, Tivaouane s’apprête à renouer avec les évènements religieux. En prélude à la Ziarra annuelle de la cité religieuse, un Comité Régional de développement (CRD) s'est tenu ce jeudi 3 mars au ministère de l’Intérieur en présence du comité d’organisation de l’évènement, des différents acteurs étatiques et du ministre de la structure hôte.









C’est avec une forte délégation emmenée par Serigne Mansour Sy Djamil et Serigne Habib Sy Mansour, que le comité d’organisation de la 92e édition de la Ziarra annuelle de Tivaouane a répondu à l’invite du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome. Les discussions ont tourné autour de l’organisation de l’évènement religieux qui aura lieu les 12 et 13 mars prochain. Présentes à cette rencontre, les différentes institutions étatiques ont réitéré leur engagement pour la bonne tenue de la Ziarra tout en dévoilant leurs partitions. Au niveau sécuritaire, la gendarmerie a prévu d’ériger 300 barrières et la police compte déployer 500 agents du groupement mobile d’intervention (GMI) pour quadriller la zone de l’évènement.





Dans le volet de la santé, le ministère en charge de la santé s’est engagé à mettre en place un centre de vaccination contre la Covid-19 tout en appuyant en masques, gels, et médicaments. Une ambulance sera mise à disposition.





Une affluence sans précédent en perspective





En raison de la pandémie mondiale de Covid-19, qui sévit toujours dans le monde, le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour avait pris la décision de suspendre les évènements religieux pendant 2 ans. Ainsi, cette 92e édition de la Ziarra annuelle se verrait comme des retrouvailles avec des « Talibés» nostalgiques de l’ambiance de la capitale sénégalaise de la Tidjaniya. «J’ai organisé des Ziar les deux samedis derniers à Fass dans le département de Rufisque. On avait prévu 28 cars pour le transport des personnes, on s’est retrouvé avec 54 cars. On a été totalement débordés car on n’avait jamais reçu autant de personnes à Fass. Ça veut dire qu’on a faim de programmes. Depuis 2 ans, nous n’avons plus fait de « Ziar » chez notre Serigne car il l’avait déconseillé », confie Serigne Mansour Sy Djamil.





Antoine Félix Diome rassure





Pour sa part, Antoine Félix Diome a réaffirmé la ferme intention du gouvernement d'accompagner cette Ziarra sous l’impulsion du Président de la République. « Nous venons de clôturer une réunion, consacrée aux préparatifs de la 92e édition de la ziarra générale de Tivaouane. Je l'ai rappelé tantôt, c'est sur instruction du Président de la République Macky Sall qu'une telle réunion a été tenue. Elle a été l'occasion de passer en revue toutes les questions qui concernent l'organisation de cette Ziarra, aucune question n'a été laissée de côté », explique le ministre.





Il poursuit : « De l'assainissement en passant par l'électricité, jusqu'à l'approvisionnement du marché de Tivaouane pour les besoins des pèlerins, tout à été passé en revue. Les services de l'État ont reçu des instructions allant dans le sens de se mobiliser et d'apporter tout l'accompagnement nécessaire au comité d'organisation dans le but d'obtenir une réussite totale de cet évènement de grande envergure. La Ziarra générale de cette année revêt un cachet tout particulier. Donc, il était important pour l'Etat de s'atteler, avec une grande attention, à l'organisation de cet évènement", dit-il.