Ziarra de Léona Niassène : Une tente "offerte" par Ahmed Khalifa Niass sème le désordre

La ziarra annuelle de Léona Niassène a vécu. Et l'une des décisions phares que la famille de Mame Khalifa Niass a prise, est de démonter la tente (qui fait l'objet de toutes les convoitises) et de la restituer à son propriétaire, Ahmed Khalifa Niass. La famille et l'ensemble des autres membres de la famille dont le Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumaïma, le vice-imam, Mohamed Ibrahima Niass, El Hadj Abdoulaye Niass dit El Hadj, entre autres, ont pris à l'unanimité ladite décision de mettre fin à ce contentieux. Selon eux, "la tente a été achetée à 82 millions et offerte à Léona Niassène par Ahmed Khalifa Niass, mais vu que ce dernier la réclame, ils vont tout simplement la démonter".Après cette annonce, les talibés ont décidé de lancer une campagne de levée de fonds. Sur place, plus de 40 millions de fcfa ont été collectés et le reste sera complété ultérieurement. À noter que 05 plaintes sont actuellement déposées au commissariat central de Kaolack pour cette affaire.De notre côté, nous avons tenté depuis 02 jours de joindre Ahmed Khalifa Niass, en vain...