Ziguinchor : Ansou Sané vilipende la société civile après les sorties sur le 3e mandat

En assemblée générale ce week-end, le chef de fil du mouvement And soukhali sama gokh demande à la société civile de jouer pleinement son rôle de défense de droits des populations et ne pas être "une société civile partisane".





" Nous ne comprenons pas les actions de certaines organisations de la société civile qui, à presque 1 an et six mois des élections ont commencé à déployer des campagnes de lutte contre un 3ème mandat", soutient Ansou Sané. Il affirme que c'est du dilatoire tout cela et qu'au moment venu, le président Macky Sall va se prononcer sur cette question. Ce combat de cette franche de la société civile est purement établi par et pour des intérêts commerciaux, affirme le président du MLSG par ailleurs DG de l'ANRAC.





Regarder un extrait de la vidéo du DG de l'ANRAC