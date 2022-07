Zoonoses, résistances antimicrobiennes : Comment faire face….

La Société civile a besoin d’être remise à niveau pour ce qui est de l’approche « One health » une seule santé. Dans ce cadre, un atelier a été organisé à Dakar par le Haut Conseil National de la Sécurité Sanitaire mondiale, en partenariat avec l’organisation non gouvernementale Speak Up Africa. Le Covid, ou encore Ebola, qui sont des maladies infectieuses qui atteignent l’homme et qui sont d’origine animale prouvent à suffisance qu’il ne faut plus différencier les approches sanitaires. Les problématiques sanitaires doivent prendre en compte les aspects environnementaux et ceux liés à à la santé animale.





À cet effet, la société civile a besoin d’être outillée pour faire face aux zoonoses et porter ainsi le plaidoyer, selon le docteur Amadou Bassirou Fall, médecin vétérinaire et expert One health.





Plus de détails dans la vidéo