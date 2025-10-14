Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Friday 24 October, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
International

Trump annonce que six narcotrafiquants ont été tués dans une nouvelle frappe au large du Venezuela

Auteur: AFP

il y a 1 semaine 2631 Lectures 5 Commentaires | English
image

Trump annonce que six narcotrafiquants ont été tués dans une nouvelle frappe au large du Venezuela

Donald Trump a annoncé mardi que six narcotrafiquants présumés avaient été tués dans une nouvelle frappe américaine au large du Venezuela, la cinquième connue du genre depuis début septembre sur fond de vives tensions entre Washington et Caracas.

Les Etats-Unis ont ciblé "un navire affilié à une organisation terroriste étrangère se livrant à du trafic de drogues" dans les eaux internationales des Caraïbes, au large des côtes vénézuéliennes, a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

"Six narcotrafiquants à bord du navire ont été tués dans la frappe," a-t-il ajouté.

Le renseignement, ajoute le président américain, "a confirmé que le navire effectuait du trafic de drogue, était associé avec un réseau illégal de narcotrafic et se déplaçait le long d'un itinéraire" habituellement utilisé par une organisation désignée comme terroriste, ainsi que Donald Trump a qualifié plusieurs cartels de la drogue.

La légalité de ces frappes dans des eaux étrangères ou internationales, contre des suspects qui n'ont pas été interceptés ou interrogés, fait débat.

Washington accuse le président vénézuélien Nicolas Maduro et son gouvernement d'être à la tête d'une vaste organisation de trafic de drogue vers les Etats-Unis et a déployé début septembre huit navires de guerre et un sous-marin à propulsion nucléaire au large des côtes du Venezuela, officiellement dans le cadre d'une opération contre le narcotrafic.

Caracas dément vigoureusement et, en réponse au déploiement américain considéré comme une "menace militaire", a lancé des exercices militaires et la mobilisation de réservistes. Pour le président Nicolas Maduro, Washington utilise le trafic de drogue comme prétexte "pour imposer un changement de régime" et s'emparer des importantes réserves de pétrole du pays.

Avec la frappe annoncée mardi par Donald Trump, ce sont désormais au moins cinq embarcations présentées comme étant celles de narcotrafiquants qui ont été détruites depuis le 2 septembre, pour un bilan humain d'au moins 27 personnes tuées.

Auteur: AFP
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (5)

  • image
    SAINTLOUISIEN il y a 1 semaine

    Et les tueries d'Israel ?

  • image
    Mamadou il y a 1 semaine

    EXCELLENT Donald, explose ces merdes...on en a de Louga si tu pouvais gérer ces poubelles !!

  • image
    Ndandane. il y a 1 semaine

    Quel paradoxe !
    Aux USA les boutiques de Vente de Yamba sont comme les boutiques Poula Fouta au Senegal et ce president ordonne la tuerie de vendeurs de drogues hors du pays ?
    Ça c est de la provocation pure et simple.
    Ou bien Yamba, Lops, Niakoy n est plus une drogue ?
    Ce pays a historiquement détruit des millions de vies de ses citoyens sur la base d arrestations d individus avec 1 joint surtout parmi les gens de couleurs comme ils disent teintant leurs casiers judiciaires les empêchant de trouver du travail.
    Bizarre !

  • image
    Mo il y a 1 semaine

    Mamadou = François du Bois.

  • image
    Bathie il y a 1 semaine

    La provocation des Usa!
    Pourtant Israel fait du genocide qui est pire que le trafic.de.drogue mais Rien!!

Participer à la Discussion

💼
🔥 OFFRE D'EMPLOI

Électrotechnicien - Société Avicole

📍 Dakar, Sénégal
⏰ Temps plein
Voir l'offre complète →

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Victoria Club : Mauvaise Nouvelle Pour Viviane Chidid
    Justice il y a 17 heures
  2. Post image
    2
    Affaire De La Dette Cachée : La Défense De Macky Sall Bute Sur Des Refus D'hôtels
    Justice il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    Dette Du Sénégal : L’immense Fardeau De 25 368 Milliards De Francs Cfa
    Economie il y a 10 heures
  4. Post image
    4
    France : «madiambal Diagne S’est Livré à La Police Après Avoir Fini De…»
    Justice il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Sénégal : Le Fmi Revient Pour Un Nouveau Programme
    Economie il y a 16 heures
  6. Post image
    6
    Drame Familial à Ouest-foire : Il Tue Son Petit Frère Qui Avait Expulsé Sa Copine
    Societe il y a 9 heures
  7. Post image
    7
    Actes Contre Nature à Keur Massar : la Presse Et La Police Au Banc Des Accusés
    Chronique il y a 13 heures
  8. Post image
    8
    Ghana : Les Jeunes Footballeurs Momo Et Bamba échappent à Leurs Ravisseurs Et Sont En Route Pour Dakar
    Societe il y a 9 heures
  9. Post image
    9
    Me Pierre-olivier Sur (avocat De Macky) : «le Vrai Problème, C’est Celui Des Rapports Cachés...»
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Br De Faidherbe : Le Chroniqueur Sa Wolof Convoqué
    Justice il y a 15 heures

Articles Tendances