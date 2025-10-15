Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Mame Ndiaye Savon vs Maman Vulgaire : un sociologue avertit

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 semaine 9593 Lectures 9 Commentaires | English
image

Mame Ndiaye Savon vs Maman Vulgaire : un sociologue avertit

Les réseaux sociaux au Sénégal sont devenus le théâtre de règlements de comptes entre célébrités, influenceurs et personnalités publiques. Le dernier épisode en date oppose Mame Ndiaye Savon à Maman Vulgaire, deux anciennes amies aujourd’hui ennemies, qui ont exposé leurs différends personnels en direct devant des milliers d’internautes. Ce qui n’était au départ qu’un simple désaccord s’est mué en un déballage public, mêlant confidences intimes et accusations de trahison, suivi en direct par des milliers d’internautes, campe L'Observateur.

Les nouveaux « rings » du numérique

Le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm) indique que le cas de Mame Ndiaye Savon n’a rien d’exceptionnel. La preuve, souligne la même source, de Biggy et Sira à Mia Guissé et No Face, Viviane et Aby Ndour, en passant par Racky Aïdara, Clara, Dabaye Bar ou Mbathio Ndiaye, les différends entre figures publiques se règlent désormais à coups de lives, de stories ou de notes vocales diffusées sur la toile. Les échanges privés deviennent spectacles, les mots blessent plus que les faits, et certaines affaires finissent même devant la justice.

Le regard du sociologue

Pour le sociologue Abdou Khadre Sanogo, interrogé par L'Observateur, ce phénomène dépasse largement le simple effet de mode. Selon lui, les réseaux sociaux sont devenus des « autoroutes pour exacerber certains défauts enracinés » de l’individu sénégalais, contribuant à une vulgarisation inquiétante des conflits privés.

L'interlocuteur du titre de Gfm parle d’une véritable « crise de la pédagogie publique », où la frontière entre vie intime et espace public s’efface dangereusement. « Dès que l’on s’exprime en public sans se contrôler, il n’y a plus ni secret ni intimité », avertit-il.

Pour le spécialiste, ces dérives, si elles ne sont pas encadrées, risquent de détruire les liens familiaux, conjugaux et amicaux. Il conclut sans détour : « Tant qu’il n’y aura pas de régulation de l’action publique sur les réseaux sociaux, la société frôlera toujours la catastrophe. »

Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (8)

  • image
    bofbof il y a 1 semaine

    bof

  • image
    Vraiment boff il y a 1 semaine

    Donc boff Un fait de société. Une analyse pleine de jugement de valeurs.

  • image
    C’est tiktok il y a 1 semaine

    Ce mame ndiaye savon a des problèmes psychiques depuis qu’elle est devenu célèbre sur tiktok. Heureusement je n’ai pas tiktok pour suivre ces conneries . Là-bas tout le monde se permet de te donner des conseils même le charretier qui ne s’est pas encore lavé le visage. Ceux qui republient ces conneries sur whatsapp je vais finir par porter plainte

  • image
    Mes mv il y a 1 semaine

    Les parents sont passés à côté de la bonne éducation de leurs enfants.

  • image
    senegalien il y a 1 semaine

    ils n'ont qu'a ce sucide ont s'en fous

  • image
    Cheikh il y a 1 semaine

    On devrait interdire Tiktok au sénégal, ça contribue à la dépravation, et c'est vraiment un concours de conneries ! pauvres gosses qui y passent tout leur temps !

  • image
    avis il y a 1 semaine

    On les ecoute souvent pour decompresser.C est une bonne chose.

  • image
    mathiass il y a 1 semaine

    Il y a trop de folles et de dévergondés à soigner dans ce SENEGAL

  • image
    thaam il y a 1 semaine

    Elles sont juste malades de jalousie. effectivement c'est une maladie qu'il urge de soigner. d'ailleurs beaucoup de femmes sénégalaises ont déjà débordées depuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiis.

