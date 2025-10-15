People

Auteur: Senewebnews-RP

Mame Ndiaye Savon vs Maman Vulgaire : un sociologue avertit

Les réseaux sociaux au Sénégal sont devenus le théâtre de règlements de comptes entre célébrités, influenceurs et personnalités publiques. Le dernier épisode en date oppose Mame Ndiaye Savon à Maman Vulgaire, deux anciennes amies aujourd’hui ennemies, qui ont exposé leurs différends personnels en direct devant des milliers d’internautes. Ce qui n’était au départ qu’un simple désaccord s’est mué en un déballage public, mêlant confidences intimes et accusations de trahison, suivi en direct par des milliers d’internautes, campe L'Observateur.

Les nouveaux « rings » du numérique

Le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm) indique que le cas de Mame Ndiaye Savon n’a rien d’exceptionnel. La preuve, souligne la même source, de Biggy et Sira à Mia Guissé et No Face, Viviane et Aby Ndour, en passant par Racky Aïdara, Clara, Dabaye Bar ou Mbathio Ndiaye, les différends entre figures publiques se règlent désormais à coups de lives, de stories ou de notes vocales diffusées sur la toile. Les échanges privés deviennent spectacles, les mots blessent plus que les faits, et certaines affaires finissent même devant la justice.

Le regard du sociologue

Pour le sociologue Abdou Khadre Sanogo, interrogé par L'Observateur, ce phénomène dépasse largement le simple effet de mode. Selon lui, les réseaux sociaux sont devenus des « autoroutes pour exacerber certains défauts enracinés » de l’individu sénégalais, contribuant à une vulgarisation inquiétante des conflits privés.

L'interlocuteur du titre de Gfm parle d’une véritable « crise de la pédagogie publique », où la frontière entre vie intime et espace public s’efface dangereusement. « Dès que l’on s’exprime en public sans se contrôler, il n’y a plus ni secret ni intimité », avertit-il.

Pour le spécialiste, ces dérives, si elles ne sont pas encadrées, risquent de détruire les liens familiaux, conjugaux et amicaux. Il conclut sans détour : « Tant qu’il n’y aura pas de régulation de l’action publique sur les réseaux sociaux, la société frôlera toujours la catastrophe. »