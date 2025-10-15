Justice

Auteur: Senewebnews-RP

Mbour : l’imam de Château d’Eau Nord relaxé dans l'affaire du chèque sans provision de son fils

À Mbour, l’imam ratib de la grande mosquée de Château d’Eau Nord, A. Hanne, âgé de 64 ans, a été innocenté après un mois de détention pour une affaire d’escroquerie orchestrée par son propre fils. D'après L'Observateur, qui a assisté à l'audience, tout est parti d’une commande de ciment et de fer d’une valeur de 47,6 millions de francs CFA, passée en mars 2024 par le fils de l’imam auprès du fournisseur I. S. Diallo. Ce dernier, habitué à traiter avec la famille, a livré la marchandise avant de découvrir que le chèque remis était sans provision. Le jeune homme a ensuite pris la fuite vers la Côte d’Ivoire, pointe le quotidien du Groupe futurs médias.

Pensant que l’imam restait responsable des actes de son fils, glisse la même source, le commerçant a porté plainte. En septembre, le religieux a été arrêté puis incarcéré, ce qui a bouleversé toute la communauté.

Lors du procès, l’imam a nié toute implication, expliquant que son fils ne gérait plus ses affaires depuis longtemps. Après examen du dossier, le tribunal a conclu que le lien de responsabilité entre père et fils n’était pas établi, prononçant la relaxe pure et simple de l’imam. Le fournisseur, débouté, repart sans remboursement, complète L'Observateur.