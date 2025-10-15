Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Friday 24 October, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Justice

Mbour : l’imam de Château d’Eau Nord relaxé dans l'affaire du chèque sans provision de son fils

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 semaine 3169 Lectures 1 Commentaires | English
image

Mbour : l’imam de Château d’Eau Nord relaxé dans l'affaire du chèque sans provision de son fils

À Mbour, l’imam ratib de la grande mosquée de Château d’Eau Nord, A. Hanne, âgé de 64 ans, a été innocenté après un mois de détention pour une affaire d’escroquerie orchestrée par son propre fils. D'après L'Observateur, qui a assisté à l'audience, tout est parti d’une commande de ciment et de fer d’une valeur de 47,6 millions de francs CFA, passée en mars 2024 par le fils de l’imam auprès du fournisseur I. S. Diallo. Ce dernier, habitué à traiter avec la famille, a livré la marchandise avant de découvrir que le chèque remis était sans provision. Le jeune homme a ensuite pris la fuite vers la Côte d’Ivoire, pointe le quotidien du Groupe futurs médias.

Pensant que l’imam restait responsable des actes de son fils, glisse la même source, le commerçant a porté plainte. En septembre, le religieux a été arrêté puis incarcéré, ce qui a bouleversé toute la communauté.

Lors du procès, l’imam a nié toute implication, expliquant que son fils ne gérait plus ses affaires depuis longtemps. Après examen du dossier, le tribunal a conclu que le lien de responsabilité entre père et fils n’était pas établi, prononçant la relaxe pure et simple de l’imam. Le fournisseur, débouté, repart sans remboursement, complète L'Observateur.

Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (1)

  • image
    rappel il y a 1 semaine

    Le grand perdant dans cette histoire 'c'est le fournisseur. Après avoir commis ce forfait,le fils s'est fondu dans la nature avec une conscience tranquille. L' imam ,le père de ce roublard va continuer à sermonner des gens qui sont mille fois meilleures que son fils. Il faut toujours commencer par balayer devant sa propre maison.

Participer à la Discussion

💼
🔥 OFFRE D'EMPLOI

Électrotechnicien - Société Avicole

📍 Dakar, Sénégal
⏰ Temps plein
Voir l'offre complète →

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Victoria Club : Mauvaise Nouvelle Pour Viviane Chidid
    Justice il y a 17 heures
  2. Post image
    2
    Affaire De La Dette Cachée : La Défense De Macky Sall Bute Sur Des Refus D'hôtels
    Justice il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    Dette Du Sénégal : L’immense Fardeau De 25 368 Milliards De Francs Cfa
    Economie il y a 10 heures
  4. Post image
    4
    France : «madiambal Diagne S’est Livré à La Police Après Avoir Fini De…»
    Justice il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Sénégal : Le Fmi Revient Pour Un Nouveau Programme
    Economie il y a 16 heures
  6. Post image
    6
    Drame Familial à Ouest-foire : Il Tue Son Petit Frère Qui Avait Expulsé Sa Copine
    Societe il y a 9 heures
  7. Post image
    7
    Actes Contre Nature à Keur Massar : la Presse Et La Police Au Banc Des Accusés
    Chronique il y a 13 heures
  8. Post image
    8
    Ghana : Les Jeunes Footballeurs Momo Et Bamba échappent à Leurs Ravisseurs Et Sont En Route Pour Dakar
    Societe il y a 9 heures
  9. Post image
    9
    Me Pierre-olivier Sur (avocat De Macky) : «le Vrai Problème, C’est Celui Des Rapports Cachés...»
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Br De Faidherbe : Le Chroniqueur Sa Wolof Convoqué
    Justice il y a 15 heures

Articles Tendances