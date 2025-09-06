Securite

Auteur: Mor Mbaye CISSE

sécurisation : 321 interpellations lors d'une vaste opération policière

La police sénégalaise a mené dans la nuit du 5 au 6 septembre 2025 une opération de sécurisation de grande envergure sur l'ensemble du territoire national. Cette mission exceptionnelle, placée sous la supervision de Ndiarra Sène, directeur de la Sécurité publique (DSP), avait pour objectif principal de renforcer le sentiment de sécurité des populations.

Un bilan impressionnant : 321 interpellations

Cette opération coordonnée a permis l'interpellation de 321 personnes pour diverses infractions, selon des sources de Seneweb. Les contrôles d'identité représentent la majorité des interpellations avec 159 cas, témoignant de l'intensité des vérifications effectuées par les forces de l'ordre.

L'ivresse publique constitue le second motif d'interpellation avec 65 cas, révélant les problèmes liés à la consommation d'alcool sur la voie publique. Par ailleurs, 47 personnes ont été interpellées pour nécessité d'enquête, indiquant des situations nécessitant des investigations plus approfondies.

La lutte contre le trafic de stupéfiants au cœur de l'opération

L'opération a mis en lumière l'ampleur du phénomène de la drogue au Sénégal. Au total, 18 interpellations sont directement liées aux stupéfiants, incluant la détention et l'usage de chanvre indien (10 cas), la détention de Kush (3 cas), et diverses infractions liées à l'ecstasy et au haschisch.

L'opération a également ciblé diverses formes de délinquance. Treize personnes ont été interpellées pour vol, auxquelles s'ajoutent deux tentatives de vol et un flagrant délit. Les policiers ont aussi traité des cas d'escroquerie (2), de recel (1), et un cas grave de détournement de mineur et viol.

Les troubles à l'ordre public n'ont pas été négligés avec l'interpellation de 4 personnes pour racolage actif, 2 pour rixe sur la voie publique, et 2 pour destruction de biens d'autrui. Un cas d'homicide involontaire par accident de circulation a également été traité.

Un impact significatif sur la circulation routière

L'opération a eu des répercussions importantes sur le parc automobile avec la mise en fourrière de 110 véhicules au total : 16 véhicules automobiles et 94 motos. Ces mesures témoignent de la rigueur appliquée dans le contrôle du respect du code de la route.

Des retombées financières conséquentes

Au-delà des interpellations, l'opération a généré des recettes importantes pour l'État avec 1.090.000 FCFA d'amendes forfaitaires collectées. De plus, 575 pièces diverses ont été saisies, démontrant l'ampleur des contrôles effectués.