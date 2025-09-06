Compass icon FLUX ACTUALITÉS
EN DIRECT

Suivez l'annonce du nouveau Gouvernement

Auteur: Youtube

il y a 3 jours 11270 Lectures 4 Commentaires
image

Suivez l'annonce du nouveau Gouvernement

Auteur: Youtube
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (3)

  • image
    Ameth il y a 3 jours

    Ministre de l´interieur doit partir, général trop nul. Trop d´agressions aus Sénégal

  • image
    Adada il y a 3 jours

    En tout cas Sonko boul niou togne di nommé Dethié ak Gakou. Pas de partage du gâteau. Il faut des gens compétents très efficaces à ce stade du mandat. Vous n'avez plus droit à certaines erreurs

  • image
    solo il y a 3 jours

    SONKO dama ko yeureum, Yalna souniou borom def li geune si Sénégal

  • image
    Du n’importe quoi il y a 3 jours

    Du n’importe quoi

Articles Tendances