Économie

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

il y a 1 semaine

Afrique : Une Croissance de 4,2 % et une Dette Stabilisée à 65 % du PIB Malgré les Défis

À l’issue des Assemblées annuelles 2025 de la Banque mondiale et du FMI, l’Afrique affiche une dynamique économique encourageante. Malgré un contexte international tendu, le continent maintient une croissance robuste, tandis que les niveaux d’endettement et d’inflation montrent des signes de stabilisation. Toutefois, des vulnérabilités structurelles persistent, appelant à des réformes profondes et à un soutien renforcé des partenaires internationaux, informe le Soleil.

Une Stabilité Macroéconomique en Progression

La dette publique est stabilisée autour de 65 % du PIB, selon la déclaration conjointe de Kristalina Georgieva (FMI) et Hervé Ndoba (groupe des gouverneurs africains).

Une Inflation moyenne en recul, désormais proche de 4 %.

Une Croissance économique prévue à 4,2 % en 2024 et 2025, portée par des politiques macroéconomiques résolues et des réformes en cours.

Vulnérabilités Persistantes : Trois Freins Majeurs

1. Poids des intérêts : Jusqu’à 15 % des recettes publiques absorbés par le service de la dette dans les pays à faible revenu.

2. Financement externe contraint : Coûts d’emprunt élevés et baisse de l’aide publique.

3. Risques climatiques : Baisse annuelle de 1 à 2 points de croissance dans les pays les plus exposés.

Réformes Prioritaires : Mobiliser les Ressources Intérieures

- Réformes fiscales : Élargissement de l’assiette et dématérialisation des systèmes.

- Gouvernance budgétaire : Transparence, responsabilité et efficacité des dépenses.

- Investissements ciblés : Infrastructure et capital humain en priorité.

- Réformes structurelles : Développement du secteur privé et intégration commerciale.

Le FMI Renforce son Soutien : 7,1 Milliards de Dollars par An

- Fonds RPC : Prêts à taux zéro pour les pays les plus pauvres, avec des engagements annuels estimés à 5,2 milliards de DTS (soit 7,1 milliards USD).

- Fonds FFRD : Financement à long terme pour la résilience climatique et sanitaire. 26 programmes approuvés, dont près de la moitié en Afrique.

- Engagement stratégique : Le FMI adapte ses instruments pour répondre aux besoins croissants et renforcer les capacités institutionnelles.