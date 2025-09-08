Économie

Auteur: Seneweb-News

L'or sénégalais et l'acide phosphorique ont la cote aux Emirats : Les raisons du déplacement de Sonko à Abu Dhabi

Avec des exportations sénégalaises vers les Émirats arabes unis passées de 34,1 milliards FCFA en 2019 à 54,8 milliards FCFA en 2023, et des importations en hausse fulgurante de 89,2 milliards à 373,3 milliards FCFA sur la même période, le Premier ministre Ousmane Sonko entame aujourd’hui une visite de travail cruciale du 8 au 12 septembre. Ce déplacement, ancré dans la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social « Jubbanti Koom », vise à amplifier ces échanges commerciaux et à puiser dans le modèle émirati pour diversifier l’économie sénégalaise, notamment dans la gestion des ressources pétrolières.

Reçu par Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président de la Fédération et Émir d’Abu Dhabi, Sonko cherche à redynamiser la coopération bilatérale, un an après la visite du chef de l’État. Les exportations, portées par l’acide phosphorique et l’or, et les importations dominées par les hydrocarbures raffinés et les équipements, témoignent d’un potentiel à exploiter.

Ce voyage ambitionne de définir un partenariat mutuellement bénéfique, abordant des thématiques comme les partenariats public-privé, le développement urbain, les infrastructures modernes, l’énergie innovante et la transformation agroalimentaire.Depuis les années 1970, les Émirats ont évolué d’une aide humanitaire à un rôle d’investisseur clé au Sénégal, avec DP World gérant le terminal de Dakar depuis 2008 et construisant le port en eaux profondes de Ndayane. Des projets comme les centrales solaires rurales, les initiatives hydro-énergétiques et le Centre Sheikh Mohammed bin Zayed pour l’innovation, créé en 2019 à Dakar, renforcent cette alliance. Sonko compte saisir cette opportunité pour explorer de nouvelles perspectives, alignant les ambitions sénégalaises sur l’expertise émiratie en matière de transition énergétique et de développement économique.