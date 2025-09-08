Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Économie

L'or sénégalais et l'acide phosphorique ont la cote aux Emirats : Les raisons du déplacement de Sonko à Abu Dhabi

Auteur: Seneweb-News

il y a 1 jour 3781 Lectures 15 Commentaires | English
image

Avec des exportations sénégalaises vers les Émirats arabes unis passées de 34,1 milliards FCFA en 2019 à 54,8 milliards FCFA en 2023, et des importations en hausse fulgurante de 89,2 milliards à 373,3 milliards FCFA sur la même période, le Premier ministre Ousmane Sonko entame aujourd’hui une visite de travail cruciale du 8 au 12 septembre. Ce déplacement, ancré dans la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social « Jubbanti Koom », vise à amplifier ces échanges commerciaux et à puiser dans le modèle émirati pour diversifier l’économie sénégalaise, notamment dans la gestion des ressources pétrolières.

Reçu par Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président de la Fédération et Émir d’Abu Dhabi, Sonko cherche à redynamiser la coopération bilatérale, un an après la visite du chef de l’État. Les exportations, portées par l’acide phosphorique et l’or, et les importations dominées par les hydrocarbures raffinés et les équipements, témoignent d’un potentiel à exploiter. 

Ce voyage ambitionne de définir un partenariat mutuellement bénéfique, abordant des thématiques comme les partenariats public-privé, le développement urbain, les infrastructures modernes, l’énergie innovante et la transformation agroalimentaire.Depuis les années 1970, les Émirats ont évolué d’une aide humanitaire à un rôle d’investisseur clé au Sénégal, avec DP World gérant le terminal de Dakar depuis 2008 et construisant le port en eaux profondes de Ndayane. Des projets comme les centrales solaires rurales, les initiatives hydro-énergétiques et le Centre Sheikh Mohammed bin Zayed pour l’innovation, créé en 2019 à Dakar, renforcent cette alliance. Sonko compte saisir cette opportunité pour explorer de nouvelles perspectives, alignant les ambitions sénégalaises sur l’expertise émiratie en matière de transition énergétique et de développement économique.

Publié le: Lundi 08 Septembre 2025
Commentaires (8)

  • image
    Cheikh Niang il y a 1 jour

    L’initiative portée par le Président Macky Sall, à travers sa fondation, mérite à cet égard d’être saluée. Elle se présente comme un trait d’union fécond entre la pensée et l’action, entre l’Afrique et le monde, entre la mémoire des combats passés et les stratégies pour les défis à venir.

    Il convient également de rendre hommage à l’engagement du Ministre Oumar Demba Ba, dont la vision et la constance ont permis l’émergence de cette agora intellectuelle. C’est en de tels lieux, à la fois rigoureux et ouverts, que peuvent se dessiner les boussoles de demain celles d’une Afrique actrice de son destin, et contributrice d’un ordre mondial plus lucide et plus juste.

  • image
    Xxx il y a 1 jour

    Ce discours a été tenu le 1er Août dernier. Niang est un légionnaire de Macky pour un retour au pouvoir. Diomaye est un naïf

  • image
    Défoncées des portes ouvertes il y a 1 jour

    Moi je ne comprends pas ces déplacements visant à faire croire qu'on scrute de nouveaux partenariats en Turquie en Chine et aujourd'hui au Quatar. Alors qu'en réalité le niveau de coopération avec ses pays est extraordinaire. On peut accepter la consolidation ou l'extension des domaines de partenariat mais pas nous faire croire à la création d'une nouvelle destination. Et, comme on le dit RIEN NE SERT D'ENFONCER DES PORTES DEJA OUVERTES.

  • image
    Dada il y a 1 jour

    Donc, Niang est un janissaire de Macky. Diomaye s est fourvoye.

  • image
    Hdg il y a 1 jour

    Face aux étrangers sonko dey yarou tellement sou niowé fi di diay colombo alors que il fait pas peur même à son chien

  • image
    Naïveté diplomatique il y a 1 jour

    Avec Niang cheikh, diomaye fait entrer un cheval de troie au palais.
    En vérité, zniang est un membre actif du shadow cabinet de Macky. Sa mission à consisté à étouffer les actions diplomatiques des nouvelles autoritéls, en développant et promouvant une voix discordante et assourdissante.
    Les Rg ont marqué la cible.

  • image
    Guerrier il y a 1 jour

    Grand yaa aayyeee deuk

  • image
    Grand Guerrier deug il y a 1 jour

    Guerrier deug na ak sa niveau de réflexion

  • image
    opposant il y a 1 jour

    eyway projet amour, Sonko tu va voir une petromonarchie, sans mettre en évidence ton ministère de l'énergie , l'électricité au Senegal devrait être bon marché , mais c très chère , un pays ou ya du pétrole et beaucoup de soleil, les gens fraudent lelectrcité, parce que les factures sont salés, ce n'est pas normal, Sonko tu dois subventionner Lachat de panneau solaire au Senegal, pour les rendre accessible, on doit meme avoir des voitures électrique au sénégal, tesla et compagnie, mais nia vision kesse. ALLEZ AU BOULOT

  • image
    Bibi33 il y a 1 jour

    La meilleure idée pour le régime Diomaye Sonko est l'acquisition d'une mine d'or à travers une société d'état.
    Le cours de l'or est au sommet et pour une bonne période. Le Sénégal a des réserves considérables.
    Les recettes seront des devises qui vont augmenter la solvabilité de l'Etat et changer nos rapports avec la finance internationale. Le financement sera facile à partir du moment où les données géologiques seront fiables.
    Il y a déjà plusieurs mines privées donc l'expérience est déjà disponible.

  • image
    Patriot il y a 1 jour

    Celui-ci sur la photo n'est pas Sheikh Mohammed bin Zayed

  • image
    Mor weundelou il y a 1 jour

    Sonko doufi def gatt. A part des voyages qui coutent enormement au contribuable, il n'apporte rien au pays.

  • image
    Jean il y a 1 jour

    Tu ne sais pas bien dire. D’alleurs personne ne le prend au sérieux. C’est l’équivalent d’un Sous Secrétaire d’Etat qui le reçoit et personne ne peut te dire son programme de visite des 4 prochains jours. La raison elle est simple. Aucune préparation sérieuse de ces voyages . Tournée et tournée encore en rond et rien de plus.

  • image
    pfff il y a 1 jour

    Tout est déjà préparé depuis senghor en passant diouf, wade et Macky.
    Malheureusement l'expérience et l'ouverture de gouniafiers fait défaut.

  • image
    Ryab il y a 1 jour

    Il faut sauver le soldat Diomaye.
    L armée de Macky prend son ennemi par enfilade. Ils sont sur le point de donner le coup de grâce.
    Modus operandi
    Mankeur Ndiaye est porté voix de la marocanite et chamberlain de sa majesté (faut payer le billets), il consolide la demeure Macky
    Cheikh Niang est un crap-comnando de reconnaissance et d appui en profondeur..
    Comme dans tous les palais, le courtisa

Participer à la Discussion

Articles Tendances