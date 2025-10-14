Vidéo

Auteur: Moustapha Toumbou et Oumar Samb (Envoyés spéciaux à Dubaï)

GITEX Global 2025 : Turquie, Brésil et Inde rejoignent le réseau mondial

Alimenter l’avenir, tel est le slogan de la GITEX Global, qui se tient à Dubaï du 13 au 17 octobre. Pendant cinq jours, plus de 6 000 entreprises et 2 000 startups venues de 180 pays présenteront leurs dernières innovations technologiques, avec un accent particulier sur l’un des domaines les plus en vogue du moment : l’intelligence artificielle.

Cet événement constitue une occasion idéale pour ces inventeurs de dévoiler leurs œuvres devant plus de 200 000 visiteurs, tout en séduisant, potentiellement, de futurs investisseurs.Lors de la GITEX 2025, la robotique a occupé une place importante dans les allées, notamment avec la délégation chinoise. Parmi les exposants, Booster Robotics, une entreprise spécialisée dans la fabrication de robots humanoïdes, a attiré l’attention.

Sa représentante, Mingxu Cao, explique que « Booster Robotics est une jeune entreprise dont les équipes techniques cumulent plus de vingt ans d’expérience dans la production de robots humanoïdes ». Ces ingénieurs viennent, selon elle, de l’Université Tsinghua, l’une des plus prestigieuses de Chine. L’entreprise développe deux modèles principaux : « le T1 destiné aux développeurs et le K1 conçu pour les éducateurs ». Elle précise que « les robots sont robustes, matures et open source, permettant aux utilisateurs de créer leurs propres fonctions, comme la navigation ou la perception environnementale ».Mingxu Cao insiste sur la vision qui guide leur travail : « Les robots humanoïdes vont représenter l’avenir. Nous vivons dans un environnement conçu pour les êtres humains. Un robot qui leur ressemble aura donc plus d’applications ».

Pour elle, ces technologies ne menacent pas l’emploi, mais viennent en appui aux travailleurs : « Les robots ne remplaceront pas les humains. Ils les aideront à accomplir les tâches répétitives ou dangereuses. » Elle évoque aussi le modèle K20, « trop mignon », qu’elle imagine comme « le premier ami robotique des enfants à la maison d’ici deux ou trois ans ».Concernant l’Afrique, Mingxu Cao estime que « les universités et les étudiants du continent gagneraient à s’initier à la robotique à travers nos modèles ». Elle exprime le souhait de « promouvoir l’évolution de ce métier à l’échelle mondiale, y compris au Sénégal ».

Sa présence à Dubaï s’inscrit dans cette démarche d’ouverture : « Nous sommes venus pour montrer nos produits à ceux qui ne nous connaissent pas encore, pour démontrer qu’ils existent réellement et qu’ils sont opérationnels », explique-t-elle. Elle ajoute que « sur Internet, on ne sait jamais si ce que l’on voit est une vidéo authentique ou non. Ici, les visiteurs peuvent constater que nos robots sont réels et fonctionnels ».L’exposition informatique de Dubaï, connue sous le nom de GITEX (pour Gulf Information Technology Exhibition), voit le jour en 1981 sous l’appellation « Gulf Computer Exhibition ».

En à peine quarante-cinq ans, l’événement s’est imposé parmi les trois plus grands salons mondiaux consacrés aux technologies de l’information et de la communication.Fort de ce succès, l’organisation s’étend désormais à l’échelle planétaire. Un événement continental se tient chaque année depuis trois ans au Maroc, tandis qu’un autre, inauguré en 2025 au Nigeria, met en valeur le savoir-faire technologique ouest-africain. L’Europe a aussi franchi le pas avec la première édition du GITEX européen, organisée à Berlin du 21 au 23 mai 2025.Ce mardi 14 octobre, trois nouveaux pays ont officialisé l’organisation prochaine de leur propre GITEX : la Turquie, le Brésil et l’Inde.

Le GITEX AI Türkiye se tiendra à Istanbul du 9 au 10 septembre 2026. Il réunira les principaux acteurs technologiques mondiaux, les startups émergentes et les décideurs d’Eurasie. Organisé par KAOUN International en partenariat avec le Bureau de l’investissement et des finances de la Présidence de la République de Turquie et le ministère turc de l’Industrie et de la Technologie, cet événement mettra en avant des vitrines immersives sur l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la fintech, les jeux vidéo, le cloud et la connectivité.L’année suivante, l’Amérique latine accueillera à son tour le GITEX AI LATAM, prévu du 16 au 17 mars 2027 au Distrito Anhembi, à São Paulo.

Porté par le Dubai World Trade Centre et KAOUN International, en partenariat avec l’Agence de développement de São Paulo (ADESAMPA), ce rendez-vous s’appuiera sur la dynamique du marché numérique brésilien, estimé à près de 950 milliards de dollars américains d’ici 2026. Il visera à positionner le continent comme un carrefour où l’avenir numérique de l’Amérique latine se mêle aux plus grandes avancées mondiales.

Quelques semaines plus tard, en avril 2027, ce sera au tour de l’Inde d’accueillir le GITEX AI India à Bengaluru, dans l’État du Karnataka. Ce partenariat entre le Dubai World Trade Centre, KAOUN International et le département indien de l’électronique, des technologies de l’information et de la biotechnologie, ambitionne de renforcer les liens entre l’écosystème technologique indien et le réseau GITEX. Avec une industrie numérique estimée à 350 milliards de dollars américains d’ici 2026 et représentant 10 % du PIB national, l’Inde se positionne comme une puissance motrice dans la nouvelle vague mondiale de transformation technologique et économique.