Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Friday 24 October, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Sport

Demi-finales tournoi UFOA-A U17 : Les Lionceaux visent une qualification pour la CAN, face à la Guinée-Bissau

Auteur: Babacar SENE

il y a 1 semaine 1852 Lectures 2 Commentaires | English
image

Demi-finales tournoi UFOA-A U17 : Les Lionceaux visent une qualification pour la CAN, face à la Guinée-Bissau

Trois jours après avoir validé sa qualification en demi-finales grâce à sa victoire (1-0) contre la Mauritanie, l’équipe nationale U17 du Sénégal retrouve, ce mercredi 15 octobre à 16 h, au stade Mamadou Konaté de Bamako, la Guinée-Bissau, qui a terminé à la première place du groupe A. Objectif : décrocher l’un des deux billets qualificatifs à la prochaine Coupe d’Afrique des nations U17.

Les protégés d’Ousmane Diop ont bouclé la phase de groupes à la deuxième place du groupe B, avec deux matchs nuls et une victoire. Solides, mais encore perfectibles dans la finition, les jeunes Sénégalais savent qu’ils n’ont plus droit à l’erreur, à ce stade du tournoi.

Depuis 2007, le Sénégal n’a jamais manqué une phase finale de CAN U17 et cette génération entend bien perpétuer cette tradition de régularité.

En face, la Guinée-Bissau, impressionnante depuis le début de la compétition (deux victoires et un nul), se présente en véritable outsider. Invaincus, les jeunes Bissau-Guinéens ambitionnent d’écrire une page historique, en obtenant pour la première fois leur qualification à la CAN U17.

Les Lionceaux devront donc faire preuve de concentration, de réalisme et d’intensité pour franchir cet obstacle et atteindre la finale, et surfer sur la vague de réussite du football sénégalais qui a décroché une troisième qualification consécutive pour la Coupe du monde seniors.

Dans l’autre demi-finale prévue à 19 h, le Mali, pays hôte et grand favori, croisera le fer avec la Guinée. Un duel prometteur entre deux sélections au jeu bien huilé.

Les vainqueurs de ces deux affiches obtiendront leur ticket pour la CAN U17 et s’affronteront samedi pour le titre de champion de la zone UFOA-A.

Auteur: Babacar SENE
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (2)

  • image
    Défenseur il y a 1 semaine

    Il faut convaincre par un bon résultat

  • image
    TexWiler il y a 1 semaine

    C'est l'équipe B des U 17. Si c'était la A, Keen wakhatou koo

Participer à la Discussion

💼
🔥 OFFRE D'EMPLOI

Électrotechnicien - Société Avicole

📍 Dakar, Sénégal
⏰ Temps plein
Voir l'offre complète →

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Victoria Club : Mauvaise Nouvelle Pour Viviane Chidid
    Justice il y a 17 heures
  2. Post image
    2
    Affaire De La Dette Cachée : La Défense De Macky Sall Bute Sur Des Refus D'hôtels
    Justice il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    Dette Du Sénégal : L’immense Fardeau De 25 368 Milliards De Francs Cfa
    Economie il y a 10 heures
  4. Post image
    4
    France : «madiambal Diagne S’est Livré à La Police Après Avoir Fini De…»
    Justice il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Sénégal : Le Fmi Revient Pour Un Nouveau Programme
    Economie il y a 16 heures
  6. Post image
    6
    Drame Familial à Ouest-foire : Il Tue Son Petit Frère Qui Avait Expulsé Sa Copine
    Societe il y a 9 heures
  7. Post image
    7
    Actes Contre Nature à Keur Massar : la Presse Et La Police Au Banc Des Accusés
    Chronique il y a 13 heures
  8. Post image
    8
    Ghana : Les Jeunes Footballeurs Momo Et Bamba échappent à Leurs Ravisseurs Et Sont En Route Pour Dakar
    Societe il y a 9 heures
  9. Post image
    9
    Me Pierre-olivier Sur (avocat De Macky) : «le Vrai Problème, C’est Celui Des Rapports Cachés...»
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Br De Faidherbe : Le Chroniqueur Sa Wolof Convoqué
    Justice il y a 15 heures

Articles Tendances