Demi-finales tournoi UFOA-A U17 : Les Lionceaux visent une qualification pour la CAN, face à la Guinée-Bissau

Trois jours après avoir validé sa qualification en demi-finales grâce à sa victoire (1-0) contre la Mauritanie, l’équipe nationale U17 du Sénégal retrouve, ce mercredi 15 octobre à 16 h, au stade Mamadou Konaté de Bamako, la Guinée-Bissau, qui a terminé à la première place du groupe A. Objectif : décrocher l’un des deux billets qualificatifs à la prochaine Coupe d’Afrique des nations U17.

Les protégés d’Ousmane Diop ont bouclé la phase de groupes à la deuxième place du groupe B, avec deux matchs nuls et une victoire. Solides, mais encore perfectibles dans la finition, les jeunes Sénégalais savent qu’ils n’ont plus droit à l’erreur, à ce stade du tournoi.

Depuis 2007, le Sénégal n’a jamais manqué une phase finale de CAN U17 et cette génération entend bien perpétuer cette tradition de régularité.

En face, la Guinée-Bissau, impressionnante depuis le début de la compétition (deux victoires et un nul), se présente en véritable outsider. Invaincus, les jeunes Bissau-Guinéens ambitionnent d’écrire une page historique, en obtenant pour la première fois leur qualification à la CAN U17.

Les Lionceaux devront donc faire preuve de concentration, de réalisme et d’intensité pour franchir cet obstacle et atteindre la finale, et surfer sur la vague de réussite du football sénégalais qui a décroché une troisième qualification consécutive pour la Coupe du monde seniors.

Dans l’autre demi-finale prévue à 19 h, le Mali, pays hôte et grand favori, croisera le fer avec la Guinée. Un duel prometteur entre deux sélections au jeu bien huilé.

Les vainqueurs de ces deux affiches obtiendront leur ticket pour la CAN U17 et s’affronteront samedi pour le titre de champion de la zone UFOA-A.