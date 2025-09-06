Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Sport

Sénégal–Soudan : les révélations du Président de la FSF sur l'accessibilité des billets

Auteur: Aminata SARR

il y a 3 jours 3616 Lectures 8 Commentaires | English
image

Sénégal–Soudan : les révélations du Président de la FSF sur l'accessibilité des billets

Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a vibré vendredi 5 septembre lors de la victoire du Sénégal face au Soudan (2-0). Mais malgré l’ambiance survoltée, les tribunes n’ont pas fait le plein.

Aux abords du stade, les billets initialement fixés à 1 000 francs CFA s’arrachaient à 5 000 voire 7 000 francs, alimentant colère et frustration parmi les supporters les plus fidèles. Pour beaucoup, ce marché parallèle a renforcé un sentiment d’injustice et sapé la confiance dans l’organisation.

Pire encore, plusieurs milliers de spectateurs, pourtant munis de tickets, n’ont pas pu accéder au stade. Certains, exaspérés, ont fini par escalader les barrières pour assister au match.

Au cœur de ce désordre, la gestion des billets reste la principale cause de mécontentement. Interrogé par Wiwsport, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a reconnu que l’instance avait misé sur la vente en ligne (ticketing) afin de faciliter l’accès au plus grand nombre. Mais l’afflux massif de connexions a mis en lumière les limites d’un dispositif incapable de supporter la demande.

Auteur: Aminata SARR
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Tags

Commentaires (8)

  • image
    Oustaz Jacuzzi il y a 3 jours

    gourou page 2050...................Un Carpeau qui n'était encore que fretin
    Fut pris par un Pêcheur au bord d'une rivière.
    Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin ;
    Voilà commencement de chère et de festin :
    Mettons-le en notre gibecière.
    Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière :
    Que ferez-vous de moi ? je ne saurais fournir
    Au plus qu'une demi-bouchée ;
    Laissez-moi Carpe devenir :
    Je serai par vous repêchée.
    Quelque gros Partisan m'achètera bien cher,
    Au lieu qu'il vous en faut chercher
    Peut-être encor cent de ma taille
    Pour faire un plat. Quel plat ? croyez-moi ; rien qui vaille.
    — Rien qui vaille ? Eh bien soit, repartit le Pêcheur ;
    Poisson, mon bel ami, qui faites le Prêcheur,
    Vous irez dans la poêle ; et vous avez beau dire,
    Dès ce soir on vous fera frire.
    ------------------------------------------Un tien vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l'auras :
    L'un est sûr, l'autre ne l'est pas.

  • image
    Ibou il y a 3 jours

    Une Tres mauvaise organisation. Les gens avaient leur argent et pas de billet. Pourquoi ils ne vendent pas les tickets le jour du match

  • image
    pape il y a 3 jours

    il ya trop d'amateurisme dans le football senegalais

  • image
    deungg il y a 3 jours

    Federation pourrie .Nest on pas à l'ere du jubb jubbal jubanti ? Ces pratiques de surenchères continue de plus belle .

  • image
    ASF il y a 3 jours

    NOUS ATTENDONS TOUJOURS AU DERNIER MOMENT POUR ACHETER DES BITTELS. MOI PERSONNELEMENT J' AI JAMAIS EU UN PROBLEME DE BILLET .
    J4ACHETE TOUJOURS EN LINGE ET SA MARCHE BIEN

  • image
    Lol il y a 3 jours

    Désolant qu'on en soit là encore. C'est à croire qu'on a pas de cerveau

  • image
    Ibson il y a 3 jours

    C'EST PAS NORMAL IL FAUT RÉGLER CE PROBLÈME. DANS LES AUTRES PAYS ÇA SE PASSE BIEN

  • image
    Emix il y a 3 jours

    La réponse que du ministre que vous proposez n'a rien à voir avec le problème que vous posez au départ. Des billets de 1000 euros vendus 5000frs aux abords du stade et vous repondez en parlant de connexion internet...Si vous n'y arrivez pas demander aux promoteurs de lutte ,eux savent vendre leur billets. N'importe quoi.

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances