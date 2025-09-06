Sénégal–Soudan : les révélations du Président de la FSF sur l'accessibilité des billets
Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a vibré vendredi 5 septembre lors de la victoire du Sénégal face au Soudan (2-0). Mais malgré l’ambiance survoltée, les tribunes n’ont pas fait le plein.
Aux abords du stade, les billets initialement fixés à 1 000 francs CFA s’arrachaient à 5 000 voire 7 000 francs, alimentant colère et frustration parmi les supporters les plus fidèles. Pour beaucoup, ce marché parallèle a renforcé un sentiment d’injustice et sapé la confiance dans l’organisation.
Pire encore, plusieurs milliers de spectateurs, pourtant munis de tickets, n’ont pas pu accéder au stade. Certains, exaspérés, ont fini par escalader les barrières pour assister au match.
Au cœur de ce désordre, la gestion des billets reste la principale cause de mécontentement. Interrogé par Wiwsport, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a reconnu que l’instance avait misé sur la vente en ligne (ticketing) afin de faciliter l’accès au plus grand nombre. Mais l’afflux massif de connexions a mis en lumière les limites d’un dispositif incapable de supporter la demande.
Commentaires (8)
Une Tres mauvaise organisation. Les gens avaient leur argent et pas de billet. Pourquoi ils ne vendent pas les tickets le jour du match
il ya trop d'amateurisme dans le football senegalais
Federation pourrie .Nest on pas à l'ere du jubb jubbal jubanti ? Ces pratiques de surenchères continue de plus belle .
NOUS ATTENDONS TOUJOURS AU DERNIER MOMENT POUR ACHETER DES BITTELS. MOI PERSONNELEMENT J' AI JAMAIS EU UN PROBLEME DE BILLET .
J4ACHETE TOUJOURS EN LINGE ET SA MARCHE BIEN
Désolant qu'on en soit là encore. C'est à croire qu'on a pas de cerveau
C'EST PAS NORMAL IL FAUT RÉGLER CE PROBLÈME. DANS LES AUTRES PAYS ÇA SE PASSE BIEN
La réponse que du ministre que vous proposez n'a rien à voir avec le problème que vous posez au départ. Des billets de 1000 euros vendus 5000frs aux abords du stade et vous repondez en parlant de connexion internet...Si vous n'y arrivez pas demander aux promoteurs de lutte ,eux savent vendre leur billets. N'importe quoi.
