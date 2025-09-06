Sport

Auteur: Aminata SARR

Sénégal–Soudan : les révélations du Président de la FSF sur l'accessibilité des billets

Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a vibré vendredi 5 septembre lors de la victoire du Sénégal face au Soudan (2-0). Mais malgré l’ambiance survoltée, les tribunes n’ont pas fait le plein.

Aux abords du stade, les billets initialement fixés à 1 000 francs CFA s’arrachaient à 5 000 voire 7 000 francs, alimentant colère et frustration parmi les supporters les plus fidèles. Pour beaucoup, ce marché parallèle a renforcé un sentiment d’injustice et sapé la confiance dans l’organisation.

Pire encore, plusieurs milliers de spectateurs, pourtant munis de tickets, n’ont pas pu accéder au stade. Certains, exaspérés, ont fini par escalader les barrières pour assister au match.

Au cœur de ce désordre, la gestion des billets reste la principale cause de mécontentement. Interrogé par Wiwsport, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a reconnu que l’instance avait misé sur la vente en ligne (ticketing) afin de faciliter l’accès au plus grand nombre. Mais l’afflux massif de connexions a mis en lumière les limites d’un dispositif incapable de supporter la demande.