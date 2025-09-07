societe

Auteur: Mor Mbaye CISSE

183 kg de drogue saisis à Tonghor : Fin de cavale pour I. Fall, cerveau du réseau

Après des mois de recherches intensives, les gendarmes de la Brigade territoriale de la Foire ont finalement mis la main sur I. FALL, considéré comme le cerveau d'un important réseau de trafic de stupéfiants ayant tenté d'écouler 183 kilogrammes de chanvre indien au Sénégal.

Un coup de filet manqué en juin

Les faits remontent au 24 juin 2025, lorsqu'une opération d'envergure menée par la gendarmerie au quai de pêche de Tonghor avait permis la saisie d'une cargaison exceptionnelle de 183 kilogrammes de chanvre indien. Cette intervention avait également abouti à la confiscation d'un véhicule de marque Hyundai abandonné sur les lieux par les trafiquants en fuite selon des sources de Seneweb .

Si cette opération fut un succès en termes de saisie, elle laissa un goût d'inachevé : le principal organisateur du réseau, I. FALL, était parvenu à échapper aux mailles du filet, contrairement à deux de ses complices qui furent rapidement interpellés et se trouvent actuellement en détention.

Une traque qui porte ses fruits

Depuis cette date, I. FALL figurait en tête des personnes les plus recherchées par les services de gendarmerie . L'enquête minutieuse menée par les enquêteurs avait permis d'identifier son rôle central dans cette organisation criminelle et de rassembler les preuves de sa culpabilité.

La patience et la persévérance des forces de l'ordre ont finalement été récompensées lorsque le fugitif a été repéré dans la commune de Yoff. Les gendarmes ont procédé à son interpellation en flagrant délit et l'ont conduit sous bonne escorte à la brigade pour les besoins de l'enquête.

Des biens suspects saisis

L'arrestation de I. FALL s'est accompagnée de découvertes significatives qui renforcent les soupçons pesant sur lui. Les enquêteurs ont en effet trouvé en sa possession :

- Un véhicule Land Rover immatriculé en Gambie, soulevant des questions sur les ramifications transfrontalières de ce trafic

- Une forte somme d'argent dont la provenance reste à établir

- Un téléphone portable neuf susceptible de contenir des preuves numériques

L'ensemble de ces biens a été placé sous scellés, les enquêteurs les considérant comme le produit potentiel de la vente de stupéfiants.

Une version peu crédible

Confronté aux charges qui pèsent contre lui et après avoir été informé de son droit à l'assistance d'un avocat, I. FALL a choisi la voie de la dénégation totale. Sa version des faits apparaît pour le moins fantaisiste aux yeux des enquêteurs.

Le suspect affirme avoir été contacté par des personnes qu'il prétend ne pas connaître pour effectuer un simple transport de "cuisses de poulet" depuis le quai de pêche de Yoff vers Thiaroye. Il reconnaît cependant avoir loué le véhicule pour cette opération, sans pouvoir fournir davantage de précisions sur ses commanditaires supposés.

Déferrement au tribunal

I. FALL a été déféré mercredi dernier au Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar par les gendarmes de la Foire.

Cette arrestation témoigne de l'efficacité du travail de fond mené par les gendarmes de la Légion de Dakar sous le commandement du colonel Malick Faye , dans la lutte contre les grands trafics de drogue qui menacent la stabilité sociale et économique du pays.