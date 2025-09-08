CONDUITE SOUS UNE FORTE PLUIE ET À UNE VITESSE EXCESSIVE : Un bus se renverse, fait un mort et 34 blessés
Un accident d’une violence inouïe s’est produit hier, vers 22 heures, entre Sinthiou Malem et Koussanar. Un bus s’est renversé à la suite d’un dérapage. Le bilan est lourd : 34 blessés graves et un mort. Il s’agit d’un ressortissant malien du nom de Chekou Sissao, âgé de 38 ans.
Les victimes ont été acheminées au centre hospitalier régional de Tambacounda.Les premiers témoignages recueillis auprès des passagers rescapés convergent vers une vitesse excessive comme cause de cet accident mortel.
Les sapeurs-pompiers et les éléments de la compagnie de gendarmerie de Tambacounda, dépêchés sur les lieux, ont paré au plus pressé en organisant les secours. Le chauffeur, Malick Diouf, demeurant à Mbour, a été arrêté et placé en garde à vue pour homicide involontaire.
L'indiscipline des sénégalais dépasse l'entendement. Il faut une éducation des masses. Rendre l'école obligatoire jusqu'à 15 ans au moins.
Des chauffeurs betes et inconscients. Nous allons Tous perir par cette indiscipline motoire Des chauffeurs .
Vraiment ces chauffeurs sont cons
Bus mal entretenu, pneus usés, trop de passagers, conduite avec le minimum d'éclairage du bus, chauffard pressé de rentrer, fatigué et affamé vu le salaire de misère que leur donnent les patrons mafieux.
Il faut interdire aux bus de rouler la nuit sur nos routes merdiques .
