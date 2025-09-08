societe

Auteur: Ousmane NDIAYE, correspondant à Tambacounda

CONDUITE SOUS UNE FORTE PLUIE ET À UNE VITESSE EXCESSIVE : Un bus se renverse, fait un mort et 34 blessés

Un accident d’une violence inouïe s’est produit hier, vers 22 heures, entre Sinthiou Malem et Koussanar. Un bus s’est renversé à la suite d’un dérapage. Le bilan est lourd : 34 blessés graves et un mort. Il s’agit d’un ressortissant malien du nom de Chekou Sissao, âgé de 38 ans.

Les victimes ont été acheminées au centre hospitalier régional de Tambacounda.Les premiers témoignages recueillis auprès des passagers rescapés convergent vers une vitesse excessive comme cause de cet accident mortel.

Les sapeurs-pompiers et les éléments de la compagnie de gendarmerie de Tambacounda, dépêchés sur les lieux, ont paré au plus pressé en organisant les secours. Le chauffeur, Malick Diouf, demeurant à Mbour, a été arrêté et placé en garde à vue pour homicide involontaire.