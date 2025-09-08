Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

CONDUITE SOUS UNE FORTE PLUIE ET À UNE VITESSE EXCESSIVE : Un bus se renverse, fait un mort et 34 blessés

Auteur: Ousmane NDIAYE, correspondant à Tambacounda

il y a 1 jour 2451 Lectures 4 Commentaires | English
image

CONDUITE SOUS UNE FORTE PLUIE ET À UNE VITESSE EXCESSIVE : Un bus se renverse, fait un mort et 34 blessés

Un accident d’une violence inouïe s’est produit hier, vers 22 heures, entre Sinthiou Malem et Koussanar. Un bus s’est renversé à la suite d’un dérapage. Le bilan est lourd : 34 blessés graves et un mort. Il s’agit d’un ressortissant malien du nom de Chekou Sissao, âgé de 38 ans. 

Les victimes ont été acheminées au centre hospitalier régional de Tambacounda.Les premiers témoignages recueillis auprès des passagers rescapés convergent vers une vitesse excessive comme cause de cet accident mortel. 

Les sapeurs-pompiers et les éléments de la compagnie de gendarmerie de Tambacounda, dépêchés sur les lieux, ont paré au plus pressé en organisant les secours. Le chauffeur, Malick Diouf, demeurant à Mbour, a été arrêté et placé en garde à vue pour homicide involontaire.

Auteur: Ousmane NDIAYE, correspondant à Tambacounda
Publié le: Lundi 08 Septembre 2025
Tags

Commentaires (4)

  • image
    Indiscipline il y a 1 jour

    L'indiscipline des sénégalais dépasse l'entendement. Il faut une éducation des masses. Rendre l'école obligatoire jusqu'à 15 ans au moins.

  • image
    Verite il y a 1 jour

    Des chauffeurs betes et inconscients. Nous allons Tous perir par cette indiscipline motoire Des chauffeurs .
    Vraiment ces chauffeurs sont cons

  • image
    récit d'un accident normal il y a 1 jour

    Bus mal entretenu, pneus usés, trop de passagers, conduite avec le minimum d'éclairage du bus, chauffard pressé de rentrer, fatigué et affamé vu le salaire de misère que leur donnent les patrons mafieux.
    Il faut interdire aux bus de rouler la nuit sur nos routes merdiques .

  • image
    porozet il y a 1 jour

    page 23

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances