Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Matam : Le pont de Oréfondé fermé à la circulation

Auteur: Mactar Ndiaye

il y a 2 jours 1636 Lectures 4 Commentaires | English
image

Matam : Le pont de Oréfondé fermé à la circulation

Submergé par la montée du fleuve Sénégal, le pont de Oréfondé qui assure la desserte vers les villages du Dandé Mayo Nord (rive du fleuve) n’est plus praticable voilà plus de 72 heures. À travers un communiqué rendu public, la circulation y est désormais interdite de manière provisoire. Sur instruction du gouverneurde Matam, un arrêté portant « interdiction temporaire de traverser le pont de Oréfondé par véhicule », a été acté par le sous–préfet des Agnam pour des mesures de sécurité. Face à cette situation, les populations locales des nombreux villages de cette zone excentrée qui sont concernés par la construction de la route du Dandé Mayo Nord dont les travaux sont à l'arrêt depuis plus de huit mois, se déplacent désormais en pirogue, en cette période de crue.

Auteur: Mactar Ndiaye
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (4)

  • image
    leBaolbaol TIGUI il y a 2 jours

    il doip etre bien surveillè 24/24 sinon les chauffards toujours pressès peuvent tenter de le franchir....très dangereux !

  • image
    demba il y a 1 jour

    les pauvres foutankés sont devenus citoyens de seconde zone dans leur propre pays . Mais patience, Allah ne dort pas et ceux qui ont voulu les humilier sauront bientôt que le Fouta est une terre de saints

  • image
    Ousmane il y a 1 jour

    Solution le dragage et l'ouverture des vallées fossiles. Mettre à profit les crues du fleuve. LEgypte en a fait sa richesse

  • image
    photo témoin il y a 1 jour

    de l'émergence au Sénéégal .....

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances