Matam : Le pont de Oréfondé fermé à la circulation
Submergé par la montée du fleuve Sénégal, le pont de Oréfondé qui assure la desserte vers les villages du Dandé Mayo Nord (rive du fleuve) n’est plus praticable voilà plus de 72 heures. À travers un communiqué rendu public, la circulation y est désormais interdite de manière provisoire. Sur instruction du gouverneurde Matam, un arrêté portant « interdiction temporaire de traverser le pont de Oréfondé par véhicule », a été acté par le sous–préfet des Agnam pour des mesures de sécurité. Face à cette situation, les populations locales des nombreux villages de cette zone excentrée qui sont concernés par la construction de la route du Dandé Mayo Nord dont les travaux sont à l'arrêt depuis plus de huit mois, se déplacent désormais en pirogue, en cette période de crue.
Commentaires (4)
il doip etre bien surveillè 24/24 sinon les chauffards toujours pressès peuvent tenter de le franchir....très dangereux !
les pauvres foutankés sont devenus citoyens de seconde zone dans leur propre pays . Mais patience, Allah ne dort pas et ceux qui ont voulu les humilier sauront bientôt que le Fouta est une terre de saints
Solution le dragage et l'ouverture des vallées fossiles. Mettre à profit les crues du fleuve. LEgypte en a fait sa richesse
de l'émergence au Sénéégal .....
