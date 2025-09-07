societe

Auteur: Mactar Ndiaye

Matam : Le pont de Oréfondé fermé à la circulation

Submergé par la montée du fleuve Sénégal, le pont de Oréfondé qui assure la desserte vers les villages du Dandé Mayo Nord (rive du fleuve) n’est plus praticable voilà plus de 72 heures. À travers un communiqué rendu public, la circulation y est désormais interdite de manière provisoire. Sur instruction du gouverneurde Matam, un arrêté portant « interdiction temporaire de traverser le pont de Oréfondé par véhicule », a été acté par le sous–préfet des Agnam pour des mesures de sécurité. Face à cette situation, les populations locales des nombreux villages de cette zone excentrée qui sont concernés par la construction de la route du Dandé Mayo Nord dont les travaux sont à l'arrêt depuis plus de huit mois, se déplacent désormais en pirogue, en cette période de crue.