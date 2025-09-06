Compass icon FLUX ACTUALITÉS
societe

Projet « Dakar Métropole » : La Direction générale de la Construction et de l’Habitat clarifie les spéculations

Auteur: Seneweb-News

il y a 3 jours 7117 Lectures 10 Commentaires | English
image

La Direction générale de la Construction et de l’Habitat du Sénégal (DGCH) a publié un communiqué ce vendredi 5 septembre pour rétablir la vérité autour des informations relayées par Jeune Afrique dans son édition du 4 septembre. L’article, basé sur une note conceptuelle interne de la DGCH, avait suscité des interrogations sur le projet ambitieux de transformation de Dakar en métropole moderne. Face à ces spéculations, la DGCH apporte des clarifications fermes.

Le communiqué précise que la note en question « est un document de travail interne, provisoire et purement exploratoire », élaboré « dans le cadre de la phase de réflexion stratégique ». La DGCH insiste : « Ce document n’a fait l’objet d’aucune validation de la part des plus hautes autorités de l’État et ne saurait donc être considéré comme le reflet de la position définitive du gouvernement. » Ainsi, les chiffres avancés, tels que les estimations de financement entre 27,5 et 30,5 milliards d’euros, ainsi que des détails comme la prétendue délocalisation du Port autonome de Dakar, sont qualifiés de « purement hypothétiques et indicatifs », relevant « de scénarios d’études et non d’une décision arrêtée ».

Malgré ces réserves, la DGCH reconnaît l’engagement du gouvernement, sous l’impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, « dans une réflexion ambitieuse et novatrice pour faire de Dakar une métropole moderne, inclusive et résiliente ». Cependant, elle souligne que « la méthodologie de ce projet structurant sera impérativement participative, transparente et progressive ». 

La direction exprime également ses regrets : « La Direction générale de la construction et de l’habitat regrette la divulgation prématurée et l’exploitation d’un document interne, qui est susceptible de créer des confusions. »

Dans ce contexte, la DGCH invite « la presse et le public à s’en remettre exclusivement aux canaux de communication officiels du gouvernement pour toute information relative au projet ‘Dakar Métropole’ ». Elle réaffirme son « engagement à travailler dans la rigueur et la transparence pour la réussite de ce projet de transformation capitale pour notre pays », mettant fin, du moins temporairement, aux spéculations alimentées par la fuite de ce document interne.

Auteur: Seneweb-News
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (9)

  • image
    El diabolos il y a 3 jours

    Pffff.... effects d' annonce. Des morveux merdeux

  • image
    mooway il y a 3 jours

    "La prétendue délocalisation du Port autonome de Dakar, sont qualifiés de « purement hypothétiques et indicatifs »" donc cette doirection n'est pas au courant qu'un nouvzau port se construit à Ndayane? Li moy teusss

  • image
    Anti nullard il y a 2 jours

    C'est pas les mêmes types de port. Nullard. Vas te cultiver avant de t'aventurer ici

  • image
    Vérité il y a 3 jours

    Vous pouvez attendre jusqu'à 2100 vous verrez aucun changement,de temps en temps ils jettent un os a leurs affidés,ils penseront a rien d'autres occupés a grignoter

  • image
    Saer il y a 3 jours

    Que d’incultes dans ce pays Lisez ce gus qui écrit que le port de Dakar sera délocalisé à…..Ndayane
    Lorsque leurs parents les forçaient à aller à l’école, ils ne pensaient qu’à suivre des politiciens Voilà , ce qu’ils sont devenus
    Le combat prioritaire pour la révolution populaire et patriotique est devenus débarrasser l’administration centrale des rebuts et fumiers du système KOULOUNA
    À défaut effectuer des enquêtes internes, traquer et punir ces forces reactionnaires

  • image
    Niit il y a 3 jours

    Pépépépépeé
    Ce gouvernement est une calamité

  • image
    Emix il y a 3 jours

    Pastef gouverne avec des annonces. Le Senegal ne s'arrête pas à Dakar.

  • image
    Lolo il y a 3 jours

    Avant de faire de Dakar une métropole
    Il faut d abord libérer les rues de Dakar de l occupation anarchique de la voie publique par les marchands ambulants les tabliers les mécaniciens les garages clandos les menuisiers métalliques
    Regardez ce qui passe sur le corridor du brt au rond point liberté 6 la voie publique a été transformée en marche jusqu’à l auto pont du front de terre
    Le rond point liberté est transformé en marche avec des garages mécaniques des garages clandos entre les immeubles construits par la sicap
    C’est un bordel insoupçonné avec même un trafic et les apprentis des cars clandos fument du chanvre indiens dans les allées des villas situées en face du brt côté liberté 6 en plein jours avec également des agresseurs qui te pointent un couteau à la gorge pour te demander de leur permettre votre téléphone

  • image
    Gorgui il y a 2 jours

    Théorie rék. Dépenser des millions pour organiser un évènement en pompe et faire de gros discours.
    Après nous dire que c'est juste pour du verbiage et que tout ce qu'ils ont dit n'engage que les moutons qui y croient. Mais c'est juste pour amuser la galerie.

  • image
    Kakatar il y a 11 heures

    "reconnaît l'engagement du gouvernement a faire de Dakar une métropole..." : Le Sénégal et ses dirigeants aux démentis alambiqués, des tocards

Participer à la Discussion

