Projet « Dakar Métropole » : La Direction générale de la Construction et de l’Habitat clarifie les spéculations
La Direction générale de la Construction et de l’Habitat du Sénégal (DGCH) a publié un communiqué ce vendredi 5 septembre pour rétablir la vérité autour des informations relayées par Jeune Afrique dans son édition du 4 septembre. L’article, basé sur une note conceptuelle interne de la DGCH, avait suscité des interrogations sur le projet ambitieux de transformation de Dakar en métropole moderne. Face à ces spéculations, la DGCH apporte des clarifications fermes.
Le communiqué précise que la note en question « est un document de travail interne, provisoire et purement exploratoire », élaboré « dans le cadre de la phase de réflexion stratégique ». La DGCH insiste : « Ce document n’a fait l’objet d’aucune validation de la part des plus hautes autorités de l’État et ne saurait donc être considéré comme le reflet de la position définitive du gouvernement. » Ainsi, les chiffres avancés, tels que les estimations de financement entre 27,5 et 30,5 milliards d’euros, ainsi que des détails comme la prétendue délocalisation du Port autonome de Dakar, sont qualifiés de « purement hypothétiques et indicatifs », relevant « de scénarios d’études et non d’une décision arrêtée ».
Malgré ces réserves, la DGCH reconnaît l’engagement du gouvernement, sous l’impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, « dans une réflexion ambitieuse et novatrice pour faire de Dakar une métropole moderne, inclusive et résiliente ». Cependant, elle souligne que « la méthodologie de ce projet structurant sera impérativement participative, transparente et progressive ».
La direction exprime également ses regrets : « La Direction générale de la construction et de l’habitat regrette la divulgation prématurée et l’exploitation d’un document interne, qui est susceptible de créer des confusions. »
Dans ce contexte, la DGCH invite « la presse et le public à s’en remettre exclusivement aux canaux de communication officiels du gouvernement pour toute information relative au projet ‘Dakar Métropole’ ». Elle réaffirme son « engagement à travailler dans la rigueur et la transparence pour la réussite de ce projet de transformation capitale pour notre pays », mettant fin, du moins temporairement, aux spéculations alimentées par la fuite de ce document interne.
