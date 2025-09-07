societe

Auteur: Cheikh Camara et Abdoulaye Seye, correspondants à Thiès

Thiès : Cri de détresse des ferrailleurs du Sénégal

Une marche de protestation est prévue, la semaine prochaine, à Thiès, pour décrier la « mafia organisée » qui gangrène le secteur de la ferraille au Sénégal. C'est la résolution prise par l'Association nationale des ferrailleurs du Sénégal. Elle compte déposer, dans les prochaines heures, une autorisation auprès de l'autorité administrative.

Au cours d'un point de presse tenu ce dimanche 7 septembre 2025 à Thiès, la présidente des ferrailleurs du Sénégal, Mame Kane, et ses camarades ont dénoncé leur « délaissement à tort par l'État, pour nous avoir laissés entre les mains d'une certaine 'mafia' constituée d'industriels véreux qui nous pressent comme du citron, au détriment du développement économique du pays ».

La conséquence est que, déplore Cheikh Yally, membre de l'association, « plusieurs parmi nous ont fermé leur entreprise, faute de pouvoir honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs employés, tous des responsables de famille envoyés au chômage ».

Pourtant, dit-il, « nous avons créé beaucoup d'emplois avec nos petites et moyennes entreprises de ferrailles. Malheureusement, aujourd'hui, le secteur est à l'agonie ».

L'association nationale des ferrailleurs du Sénégal pointe du doigt le «ministère de tutelle qui n'a pas pris le soin de s'enquérir convenable de la situation qui prévaut dans le secteur pour toucher du doigt la réalité sur le terrain ». Mame Kane s'offusque surtout de « l'enfer que vivent les ferrailleurs du Sénégal, du fait de pratiques malveillantes opérées par des manipulateurs et influenceurs qui ne gèrent que des intérêts crypto-personnels ».

--