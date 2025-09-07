Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Thiès : Cri de détresse des ferrailleurs du Sénégal

Auteur: Cheikh Camara et Abdoulaye Seye, correspondants à Thiès

il y a 2 jours 1617 Lectures 4 Commentaires | English
Thiès : Cri de détresse des ferrailleurs du Sénégal

Une marche de protestation est prévue, la semaine prochaine, à Thiès, pour décrier la « mafia organisée » qui gangrène le secteur de la ferraille au Sénégal. C'est la résolution prise par l'Association nationale des ferrailleurs du Sénégal. Elle compte déposer, dans les prochaines heures, une autorisation auprès de l'autorité administrative.

Au cours d'un point de presse tenu ce dimanche 7 septembre 2025 à Thiès, la présidente des ferrailleurs du Sénégal, Mame Kane, et ses camarades ont dénoncé leur « délaissement à tort par l'État, pour nous avoir laissés entre les mains d'une certaine 'mafia' constituée d'industriels véreux qui nous pressent comme du citron, au détriment du développement économique du pays ».

La conséquence est que, déplore Cheikh Yally, membre de l'association, « plusieurs parmi nous ont fermé leur entreprise, faute de pouvoir honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs employés, tous des responsables de famille envoyés au chômage ».

Pourtant, dit-il, « nous avons créé beaucoup d'emplois avec nos petites et moyennes entreprises de ferrailles. Malheureusement, aujourd'hui, le secteur est à l'agonie ».

L'association nationale des ferrailleurs du Sénégal pointe du doigt le «ministère de tutelle qui n'a pas pris le soin de s'enquérir convenable de la situation qui prévaut dans le secteur pour toucher du doigt la réalité sur le terrain ». Mame Kane s'offusque surtout de « l'enfer que vivent les ferrailleurs du Sénégal, du fait de pratiques malveillantes opérées par des manipulateurs et influenceurs qui ne gèrent que des intérêts crypto-personnels ».

Auteur: Cheikh Camara et Abdoulaye Seye, correspondants à Thiès
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Commentaires (4)

  • image
    porozet il y a 2 jours

    qui avale une noix de coco fait confiance a son anus...
    chonko vous offre la graisse de boa…

  • image
    Kirene il y a 2 jours

    Dîtes nous chers ferrailleurs avez vous une idée des plaques d'égouts et grilles davaloirs qui ont été volés au Sénégal ?

  • image
    Yoro il y a 2 jours

    Vous avez voté Diomaye mooy Sonko non? Assumez le. Acceptez que vous vous êtes fait avoir par des aventuriers incompétents immatures qui ont promis de changer le pays en deux mois alors qu'ils ne savent rien du fonctionnement de l'état.
    Des thiounés qui ont gonflé leurs caisses noires alors qu'ils avaient promis de la supprimer.

  • image
    ferrailleur receleur il y a 1 jour

    tous les ferrailleurs sont des receleurs et des voleurs. c’est eux qui incitent les talibés et les baolbaols a voler les portes des maisons ou des vergers, les couvercles d'égouts et tout ce qui ressemble a du metal. je connais des ferrailleurs a coté du « reseau" de tivaouane qui achetent tout ce que les talibés volent, de véritable receleurs ces gens. la police doit faire des descentes chez les ferrailleurs qui achètent les couvercles d’égouts, les signalisations routières et leur demander des justifications

Participer à la Discussion

