Auteur: Aminata SARR

Gouvernement : "le président Bassirou Diomaye Faye a finalement cédé aux pressions des Pastefiens" (TAS)

Le député de l’opposition Thierno Alassane Sall a réagi, dimanche, à la publication du nouveau gouvernement, attendu depuis le 28 juillet.

Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, l’ancien ministre pointe « une formation laborieuse » et estime que plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette configuration.

Selon lui, le président Bassirou Diomaye Faye aurait « cédé aux dernières pressions des Pastefiens » en confiant la Justice et l’Intérieur au Premier ministre Ousmane Sonko, ce qui, d’après lui, ouvre la voie à « une accentuation de la répression et de la vengeance politiques ».

Thierno Alassane Sall a également ceitiqué le maintien de certains ministres qu’il juge « notoirement incompétents », estimant que les réformes économiques promises seront encore retardées.

Le député a enfin prédit une « guerre froide » durable entre le chef de l’État et son Premier ministre, une situation qui pourrait, selon lui, fragiliser la haute administration et les institutions. « La stratégie du pourrissement est un aveu de faiblesse qui finira par casser le pays », a-t-il conclu.