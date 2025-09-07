Gouvernement : "le président Bassirou Diomaye Faye a finalement cédé aux pressions des Pastefiens" (TAS)
Le député de l’opposition Thierno Alassane Sall a réagi, dimanche, à la publication du nouveau gouvernement, attendu depuis le 28 juillet.
Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, l’ancien ministre pointe « une formation laborieuse » et estime que plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette configuration.
Selon lui, le président Bassirou Diomaye Faye aurait « cédé aux dernières pressions des Pastefiens » en confiant la Justice et l’Intérieur au Premier ministre Ousmane Sonko, ce qui, d’après lui, ouvre la voie à « une accentuation de la répression et de la vengeance politiques ».
Thierno Alassane Sall a également ceitiqué le maintien de certains ministres qu’il juge « notoirement incompétents », estimant que les réformes économiques promises seront encore retardées.
Le député a enfin prédit une « guerre froide » durable entre le chef de l’État et son Premier ministre, une situation qui pourrait, selon lui, fragiliser la haute administration et les institutions. « La stratégie du pourrissement est un aveu de faiblesse qui finira par casser le pays », a-t-il conclu.
Commentaires (17)
Tas le nullard les sénégalais toutes catégories confondues ont dit justice justice justice
Les martyrs ne sont pas que des pastefiens mais des sénégalais sans aucun parti politique la prochaine fois aucun président n’aura le culot de tuer pour ses envies personnelles
Sen xol yangui bakh les méchants et hypocrites
Le Ministère du Travail n'aurait pas dû être englouti par celui de Olivier Boucal déjà très serré. Le Travail est important département depuis nos indépendances. Plus la sécurité sociale malade au Sénégal.
TAS de crottin. Le PR est l'un des premiers Pastefiens.
TAS, Courage vous allez s'ouvrir des années durant . je vous le rappelle, en 2024 moins de 1% des sénégalais vous avez fait confiance.
Salam
TAS.
Vas repondre a Farba NGOM et Jean Michel SENE
Il ne manquait plus que ce type.
Logique pastefien yi nioko fale non. Yeine pour yeine diomaye est assez con pour tourner le dos à son électorat pour satisfaire vos fantasmes
THIERNO ALASSANE SALL , ne devrait même pas être en LIBERTÉ actuellement . Espérons que la JUSTICE va le convoquer très bientôt ce STUPIDE KULUNA .
Le "débat" de Thierno Alassane Sall sur le gouvernement n'est pas une analyse, c'est un spectacle de la dernière chance. Il se pose en commentateur avisé alors qu'il n'est qu'un acteur mineur en quête de lumière. Sa critique d'une "formation laborieuse" est d'une hypocrisie grotesque, venant d'un homme qui n'a jamais réussi à bâtir quoi que ce soit de durable.
La fable des "pressions des Pastefiens" est le refrain d'un homme qui n'a plus de poids politique. Il fantasme une "guerre froide" entre le Président et le Premier ministre parce que c'est le seul scénario qui justifierait sa propre existence dans le paysage politique. C'est une stratégie de la terre brûlée : s'il ne peut pas être au pouvoir, personne ne le pourra. C'est une misère intellectuelle de voir les institutions comme un terrain de jeu où seuls ses amis et lui-même auraient droit de cité.
Quant à sa "prophétie" d'un pays qui "finira par casser", c'est le vœu sinistre d'un homme aigri. Sa vision est celle d'un passé révolu, d'un système qui a échoué. Le Sénégal a tourné la page. TAS est un fantôme du passé qui se débat dans le présent, un homme qui veut détruire ce qu'il ne peut pas contrôler. Ses mots ne sont pas une alerte, mais une amertume qui n'intéresse plus personne.
Ils deviennent finalement les cubes bouillons des médias, ceux qui assurent l'assaisonnement. En cela ils m'inspirent de plus en plus pitié, parce qu'ils ne maîtrisent plus leur calendrier politique, ne maîtrisant pas leur communication. Ils n'apparaissent que quand d'autres ont besoin d'eux. Ils sont des éléments du programme de ces derniers. Des carrières qui se détruisent en toute inconscience.
Tout le monde réclame justice mais.justice au vrai sens du mot pas une justice sélective. Le premier à être jugé c'est ousmane sonko le principal responsable des.emeutes
J'éprouve sincèrement de grandes difficultés à comprendre la logique qui sous-tend la pensée de TAS. Pourquoi manquer autant de talent en matière de stratégie politique au point de s'accrocher à une idée utopique cristallisée autour d'un clash hypothétique entre le PR Diomaye Faye et son PM Ousmane Sonko ? Est-ce la meilleure réponse politique aux équations à plusieurs inconnues que posent PASTEF et son leader à l'opposition ? Réduite presque à néant sur le terrain, privée de ses mercenaires "chroninsulteurs " sur les plateaux de télé et dans la presse corrompue, l'opposition ne trouve pas la bonne prise pour remonter la pente abrupte qui l'entraîne inexorablement vers un discrédit total.
Verite absolue parfaitement raison toutes les guerres civiles découlent d'une injustice téléguidée par les pouvoirs. Ousmane Diagne encore plusieurs gois mci vous et le général moussa fall vous avez sauvé le senegal
TAS!? Manquait plus que çuilà.
mon cher on ne peut dissocier Le Pr Diomaye et Pastef ca c peine perdue .
Une petite nature dans ses petites œuvres; Une véritable petitesse et ses arguties |
