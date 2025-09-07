Nomination de Cheikh Niang : Dr Yoro Dia rend hommage à un « boy Thiaroye »
Les éloges à l’endroit du nouveau ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ne tarissent pas et viennent de tous les bords politiques. Cette fois-ci, c’est Dr Yoro Dia, politologue et ancien ministre porte-parole de la présidence de la République du Sénégal du temps de Macky Sall, de réagir via une publication sur X. Il a partagé un extrait de sa note de lecture du livre de Cheikh Niang publié le 20 février 2025 intitulé: « Réflexions d'un diplomate africain sur les défis du continent-La quête des cimes ».
Pour l’homme politique, cette initiative vise à « féliciter un illustre ‘boy Thiaroye’ diplomate ‘gros calibre’ nommé hier MAE et dire aux jeunes que la banlieue doit être un etat d'esprit mais pas un ghetto ». Le passage de sa note de lecture : « La carrière du diplomate Cheikh Niang, Représentant permanent du Sénégal à l'Onu, ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis, ambassadeur au Japon, en Afrique du Sud, a été aussi une «odyssée libératrice» pour beaucoup de jeunes thiaroyois de ma génération, car le fait de le voir à l'époque au Journal télévisé, en noir et blanc, à côté du Président Abdou Diouf, nous avait convaincus que si Grand Cheikh, issu de Thiaroye comme nous, avait réussi à se hisser au sommet, malgré les «contraintes initiales», nous devrions suivre son exemple au lieu de rester figés devant le mur des lamentations, pleurnichant sur le fait de ne pas avoir de ´bras longs’. »
Ousmane Diagne est un Grand Homme d État !Ousmane Diagne a été toujours digne , compétent et respecté par ses pairs ! Le Sénégal n a jamais eu un Ministre de la Justice, Garde des sceaux comme Ousmane Diagne !Un Magistrat hors pair, il a la tête haute ! Les Sénégalais vous portent et vous porteront toujours dans leurs cœurs !
Ce yoro est tordu. Bassirou Diomaye Faye est de Ndiaganiao. Qu'il Arrête son analyse débile de thiaroye, Almadies guediawaye, point E. Et son ex mentor de Marrakech. D'où vient il?
Xanaa il est hallpulaar ?
Il faut aussi avoir le courage de faciliter ceux qui l'ont nommé à ce poste très stratégique.
Il faut aussi avoir le courage de féliciter ceux qui l'ont nommé à ce poste très stratégique.
de la même manière, il faut aussi avoir le courage de féliciter l'ancien régime sur certaines réalisations
Boy Thiaroye est un diplomate de carrière qui a fait ses preuves. Placer l 'homme qu 'il faut à la place qu'il faut. Diomaye Sonko avaient fait une grosse erreur de casting auparavant avec Yacine Fall.
On va parler maintenant de decoherence des choix publics. On n'arrive plus à comprendre la cohérence des choix dans les nominations, mis à part le cas de ce Cheikh Niang.
Le docteur porteur du malheur de Firaouna Sall. Se fixer comme mission de peindre en humain un inhumain. Franchement je ne t'envie pas.
Il y'a environ un an , J"avais entendu Cheikh Omar Talla de SL dire que c'est son Domou Dadiène et qu'il était leur référence
Bravo a' tous ces gens issus de notre banlieue Thiaroye, un quartier qui nous rappelle nos souvenirs d enfances. Quelle nostalgie de notre Thiaroye natale. Merci Dr Yoro Dia pour ce rappel.
Félicitations et plein succès à Cheikh Niang; que Dieu SWT les aide tous à réussir leur mission de redressement de notre cher pays , Amine.
Cependant, je suis étonné que Dr Yora DIA ne sache pas que celle qu'il remplace, Mme Yacine FALL, est aussi de Thiaroye; nous étions dans la même classe de l'école du "camp Faidherbe" avec la grande soeur d'un autre illustre fils de Thiaroye , le Pr Souleymane MBOUP;
Comme pour dire que être issu de la banlieue ( Thiaroye, Yeumbeul, Nietty Mbars etc...) a toujours été un motif de sursaut d'orgueil pour ceux qui savent se battre pour la réussite.
En tout cas, la liste des jeunes de la banlieue qui sont devenus des cadres aujourd'hui est trés longue. Que Dieu SWT nous protège tous, amine.
Vraiment Yoro dia ak mamoudou ibra kane sooof ngène torop waaye
Billahi! Ils nous tapent sur les nerfs ces deux là. Ils ont comme perdu la tête depuis la chute de firhaouna Sall. L'origine des personnes nommés ne nous intéresse pas ce qui compte c'est la compétence.
@Mbaye, merci pour ton commentaire. mashAllah, Thiaroye, Yeumbeul, Nietty Mbaar, on engendré beaucoup de cadres dans l administration, malgré toutes ces difficultés
Toutes ces éloges suscitées par la nomination de Cheikh Niang diplomate de carrière démontrent à suffisance l 'erreur de casting fait au début et devraient Sonko politicien nouvellement promu plus humble, moins arrogant. L' erreur étant humaine.
Cheikh Niang est de Yeumbeul
exactment, il est de Yeumbeul, meme si c'est proche de thiaroye. Le plus important est qu"il est un sénégalais compétent et expériomenté.
Pour un homme à la place qu’il faut, combien d’hommes et de femmes à des places qu’il ne faut pas ?
Robotique opposant man . Aujourd'hui Thiaroye vaut mieux que mille Sonko et Diomaye plus République du Sénégal. Tu ne connais pas Cheikh Niang vieux diplomate chevronné.
Un Docteur laudateur bouffeur des recettes du tresor public braque - and proud of it - Africans Elites must have a sense of history more than any other indigenous nations in this post colonial era.
Voila ce que m'a confie un parlementaire Songaporien lors d'un echange de proxymite avec notre constituency.
Nos Elites succumbent facilement aux obstacles d'un pays naissant et aspirant a la suite qu'est l'emergence dont tout le monde parle depuis que les dragons Asiatiques l'on reussie.
L'africain du genre Macky Sall n'eprouve aucun remord au prejudices de son peuple entier devant la richesse materielle personnelle ou tout simplement le pouvoir et autres titres - a cet effet les autres races nous sous estime - et le racism est ne de cette facility avec laquelle on nous connait de trahir nos freres, de nous entretyer pour des futilites. Cette facility de prendre des dessous de tables ou des comptes offshore pour signer des licences minieres ou des blocs de petrole qui mieux negocies eradiquent la pauvrete a l'echelle nationale. Mais contre 2 ou 3 millions de dollars dans un compte en Suisse ou a Ryad, Dubai, Abhu Dabhi ect...Le cadre senegalais ( president, ministre ou frere de president ) n' hesite meme a une seconde pour signer - l'esclavage, le colonialisme et l'imperialisme ne reviennent meme pas dans sa tete - la misere actuelle de ses compatriotes ne reviennent pas - il signe tout betement comme un animal sauvage affame - pareille pour les deal en surfacturation lors des ventes et achat de patrimoine de l'Etat ( publique ) il signe betement la surfacturation contraignant plus encore les freres indigenes dans la midere du remboursement des dettes - les rendant encore plus vulnerable et sujet des appals de foundations destinies a les assouvir et dominer d'avantage avec des allegences a leurs ambitions electoralistes genre Marieme Faye Sall ou plus actuellement genre foundation Absa Djomay djogoy djegaan Niokkor Faye.
Frustration sur Frustration Marasme sur marasme: les masses africaines s'en tireraient mieux avec un retour a la tutelle coloniale absolue"
Vous voyez comment aujourd'hui le spiritual et le temporal font la pluie et le beau temps sur la misere pipulaire - avec des alternatives continues d'evenement religieux et politique ou politico religieux ou quelque fois un peu sportifs 1 semaine sur mois - 1 mois sur trimester - 1 trimester sur 4 - ect......tout l'Etat tout le parapublic tout le prive tous les citoyens pauvres deambulant dans les poussieres latereritiques et riches oligarches piliticobusinessoreligiosportif derriere les vitres tintees de leurs rutiliante 4/4 ou 8 /8 climatises.
This is a sad picture of Senegal seen from thousands mails away by the sad Expat confronting on daily basis with other ways of being a country, a citizen, a community, an element of social intelligence - then wishing and praying Allah for the awakening of their people in better standards of governance, better citizen hood, more inclusif society, fairer country
Qui en sortira sera châtier, par le "PEUPLE" Les diplômes sans le résultat palpable à côté, ne payent plus.
Cheikh nuang fut un zélé serviteur de macky sall. Le système est tenez for. Chihek niane est le système
Beaucoup de gens pensent que Thiaroye c'est le grand banditisme, la lutte et la vente du yamba.
Accusé, levez vous!!!
Ceci était valable au temps ou l’école publique était un terreau fertile pour l’émergence des esprits.
Et quand l’était était le garant de la méritocratie.
Yoro je pense que tu n'es pas entrain de chanter les louanges du nouveau ministre pour ensuite introduction une demande de passeport diplomatique. Les passe-droits c'est fini. Pauvre con va
Sen xol yangui bakh les méchants et hypocrites. On n’a pas besoin de ton nauséabond
Je crois yoro dia a de sérieux problèmes de langage sinon qu'est ce que "boy thiaroye" vient faire ici. Il ne mérite pas de donner des cours au CHEDS
Il est de Thiès Yoro inventeur en politicien chef, partisan Zélé de Macky plus qu'un Apériste original.
Il est de YEUMBEUL mais né à Thiés
affaires de Lèbous ! thiaroye /mer
s'il est un Niang habitant à thiaroy /Mer , il doit etre de Niangueen une grande famille du village...Je dois connaitre ses frères.
Pastef ki lene toude' khar yogne khar, bilaye khar mo lene gueune. Docteur Yoro Dia vakh diou yiye, diou rafet dji mou fi vakh, sedde' bou rafet bi moi defal Cheikh Niang, vakhou fi dara politique, terevoulnguene saaga ko. Yene daal kou andoutak yene bou oube' guimignam rek nguene saaga ko?. Ca se comprend, Ousmane Sonko ak Birame Souleye kham nagne ni saaga rek nguene meune, mounoulena khalaat, motakh gnou nelene, delene saaga rek yene 😆
Un homme discret et très respecté par ses collègues diplomates. Bravo ! Merci aussi à Yoro de relever la méritocratie républicaine à travers ce qu'il théorise sur un enfant de la banlieue. Merci aussi pour son honnêteté intellectuelle car l'opposant s'efface ici pour livrer une analyse honnête venue du coeur.
Souhaitons bon vent à notre élite,
Il est temps de mettre de côté les jeux politiques. Nous voulons des résultats, alors pour ça, il n'y a pas de secret, action développement, allocution endettement.
@ Bravo. Merci vous etes eduque', ta nite' nga, nitou jamm nga, yar nagne la, ta kham nga Adouna. Je suis tres content de vous. Yalla na la yalla saameu
Faral parti bou la nekh mais boul parparlo. Bo guiss nenn, neil neina ngui nii. Pastef yakheu na djiko yi yaakhet et c,est dommage. Saaga, vakh diou bone, soss, gnaaki teguine, rewande'
Il est de Sinthiou-Bamambe au fouta
Les docteurs nullards, il y en a tellement maintenant. Trop d’´incoherences. YORO ne connait absolument rien du temps un vrai comédien.
Kou pastef kass thi nullard mougneul, nguir yalla boul kharou. Diarougnouko. Amou gnou kham kham bougnou meuna juge' keneu
Macky Sall këp kouka ligguéyal ba 2024 nullard le. De 2019 à 2024 il n’a posé que des actes débiles.
Beugg beuz rék et ceux qui l'ont reconnu et nommé go chier
Un vrai claniste ce yoro
