Politique

Auteur: Seneweb News

Nomination de Cheikh Niang : Dr Yoro Dia rend hommage à un « boy Thiaroye »

Les éloges à l’endroit du nouveau ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ne tarissent pas et viennent de tous les bords politiques. Cette fois-ci, c’est Dr Yoro Dia, politologue et ancien ministre porte-parole de la présidence de la République du Sénégal du temps de Macky Sall, de réagir via une publication sur X. Il a partagé un extrait de sa note de lecture du livre de Cheikh Niang publié le 20 février 2025 intitulé: « Réflexions d'un diplomate africain sur les défis du continent-La quête des cimes ».

Pour l’homme politique, cette initiative vise à « féliciter un illustre ‘boy Thiaroye’ diplomate ‘gros calibre’ nommé hier MAE et dire aux jeunes que la banlieue doit être un etat d'esprit mais pas un ghetto ». Le passage de sa note de lecture : « La carrière du diplomate Cheikh Niang, Représentant permanent du Sénégal à l'Onu, ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis, ambassadeur au Japon, en Afrique du Sud, a été aussi une «odyssée libératrice» pour beaucoup de jeunes thiaroyois de ma génération, car le fait de le voir à l'époque au Journal télévisé, en noir et blanc, à côté du Président Abdou Diouf, nous avait convaincus que si Grand Cheikh, issu de Thiaroye comme nous, avait réussi à se hisser au sommet, malgré les «contraintes initiales», nous devrions suivre son exemple au lieu de rester figés devant le mur des lamentations, pleurnichant sur le fait de ne pas avoir de ´bras longs’. »